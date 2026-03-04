La previa del voto

| Fuente: Andina (referencial)

¿Quién es mejor paisana, paisano? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? ¿La U o la Alianza? ¿El Barça o el Real Madrid? Seguramente el fútbol es motivo de conversación interesante y corriente entre amigos y familiares, aunque a veces traiga algunos desacuerdos. Pero al final todos se divierten con las discusiones que se generan. Pero teniendo muy cerca las elecciones, este próximo 12 de abril, en muchos hogares y grupos de amigos no se quiere hablar de candidatos ni de políticos.

Quizás hacemos bromas, criticamos y nos burlamos de ellos, pero evitamos conversar sobre sus capacidades, sobre su reputación, sobre su equipo o sobre sus promesas. ¿Es que el fútbol es más importante que la política? Sin duda no. Elegir al director técnico de la selección es interesante, pero muchísimo menos importante que elegir al director técnico del país, al presidente de la república. Y menos que elegir a los congresistas que, como los miembros de la FIFA, fijan las reglas del partido que jugamos todos los peruanos.

La verdad es que nueve de cada diez peruanos estamos descontentos con los políticos y las autoridades que hemos elegido. Y por eso la política nos parece un tema incómodo, casi tabú, del que no conviene hablar. Pero si le diéramos una mirada positiva a ese descontento, veríamos que la solución no está en no hablar de política, sino por el contrario, en hablar más de ella.

Paradójicamente, los estudios de Arellano Consultoría para Crecer indican que, más que cualquier otro medio, para 75% de los peruanos, la conversación con amigos y familiares no solo es la mayor fuente de información y decisión de voto, sino también la más creíble. De hecho, hablar bien del candidato que usted considera preparado no es negativo, sino más bien es un acto de responsabilidad. Es compartir respetuosamente información, argumentos y razones para que sus amigos y familiares elijan con mejor criterio. Y, por cierto, eso no necesita hacerse en un ambiente serio o acartonado, sino que puede ser también muy alegre y relajado.

¿No sería interesante que usted y yo, paisana, paisano, organicemos reuniones con la familia y amigos para hablar sobre el tema? Algo así como la previa del voto. Reuniones hechas para hablar claramente de los candidatos, para comparar propuestas y reírnos un poco también, quizás con unas galletitas, un cafecito o algo más fuerte. Previas que ayudarán a ver que las elecciones son una fiesta democrática y que ayudarán a mejorar la calidad de las autoridades que elijamos. ¿Se anima, paisana, paisano, a hacer una previa del voto esta semana?

