Las historias familiares construyen nuestra identidad

Mi padre es un hombre esforzado, es un hombre que pertenece a aquella configuración de personas que se inventan a sí mismas a fuerza de una gran motivación y un intenso deseo de autorrealización, a pesar de cualquier condición adversa que pretenda derrocar su voluntad. Creció en el seno de una familia algo numerosa, como se estilaba al inicio de la segunda mitad del siglo XX, con los recursos suficientes como para enviar a sus hijos a colegios religiosos y particulares, pero, quizás, escasos si se tenía pensado llevar una carrera profesional larga y, sobre todo, onerosa. Con un gran sentido por el estudio y la revisión frecuente de libros, tanto de literatura como de ciencias, regalados por uno de sus tíos por parte de madre, pero especialmente con un brío que muy pocas veces ha sido descrito, se propuso la meta de ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Medicina, carrera que no guardaba ninguna relación con los oficios de sus padres, tíos o familiares —incluso, si queremos ir más allá, el solo hecho de ingresar a la universidad (en particular, a esta universidad, cuyo proceso de admisión se enarbola riguroso) ya era una decisión vanguardista—. Contra el vaticinio popular de algunos familiares, un poco por temor a lo desconocido, otro tanto por la consabida suspicacia que suscitan las personas que rompen con lo prescrito, logró no solo estudiar Medicina, no solo seguir la especialización en Cardiología, sino ubicarse en uno de los lugares más prestigiosos de su profesión.

Este tipo de historias puede que sean las narrativas que muchas y muchos albergamos en nuestra propia mitología familiar. Suelen pasar de generación en generación sin a veces reparar en el valor que poseen, pues las llegamos a considerar como anécdotas de otro tiempo y de otra individualidad. Sin embargo, estas historias no solo estructuran el álbum familiar que se repite en las comidas y celebraciones, sino que son potentes alicientes para la construcción de nuestra propia identidad y de nuestra elección de vida.

Sin saberlo, muchas veces tomamos decisiones no solo con el bagaje consciente, es decir, con lo que sabemos de la realidad y con el análisis que realizamos en el momento: los recuerdos que yacen escondidos, que no los tenemos presentes y que, tal vez, no observamos con ojos de valía, también forman parte de nuestras motivaciones y de lo que decidimos no hacer. Desde la psicología y, principalmente, desde el psicoanálisis, se entiende que las vivencias que hemos tenido y los discursos que vamos oyendo pueden incorporarse en el inconsciente, aquel lugar de nuestra mente reservado para los recuerdos a los que no podemos acceder tan fácilmente, y pueden determinar, en cierta medida, nuestra vida; desde la neurociencia, se va descubriendo que es posible que existan memorias que no logremos recordar hasta que un estímulo lo suficientemente fuerte las active (en este caso, las memorias estarían en estado latente esperando ser despertadas).

Esta posibilidad de que existan memorias inconscientes o no conscientes es lo que hace que las historias de vida de nuestros padres o abuelos puedan ejercer cierto poder en lo que realizamos día a día. En mi caso, por ejemplo, he ido descubriendo que las historias que he oído de mi padre han contribuido enormemente en la conformación de la persona que soy en la actualidad: mi búsqueda por dedicarme a una profesión alejada de mi seno familiar (la psicología clínica y el oficio de editor científico y escritor) a pesar de ser un mundo desconocido y, probablemente, difícil; mi pujanza para persistir en mi meta aun cuando esta no se concretaba o no me generaba beneficios básicos para vivir; y mi deseo por alcanzar objetivos cada vez más laboriosos y cuasiirrealizables; se deben, en buena parte, a los relatos de mi padre. Es, como se dice en psicoanálisis, un ejemplo de que los recuerdos reverberan en nuestra mente.

Con base en esta explicación y por este Día del Padre que acaba de pasar, las y los invito a pensar qué historias, frases o discursos de sus padres podrían haber sido los estímulos detrás de las decisiones que han tomado hasta ahora. Esa búsqueda por aquello que nos ha ayudado a ser quienes somos puede ser de gran ayuda tanto para reforzar lo bueno, como para erradicar lo malo. Hagamos, entonces, de este día significativo una palestra desde donde impulsarnos hacia el encuentro con esos contenidos paternos que fundan aspectos de nuestras vidas.

