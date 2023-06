¿Cómo dinamizamos el networking para intercambiar valor en un entorno digitalizado?

El mundo laboral (empresarial - corporativo) es, por encima de todo, un entorno humano que evoluciona sobre la base de las relaciones. Sin embargo, muchos piensan que “si te va bien o no” a nivel profesional, depende estrechamente de qué tan conocido eres en tu sector o cuántos contactos tienes en tu red de LinkedIn. Lo cierto es que, existen factores clave que necesitamos trabajar para obtener beneficios que nos ayuden a desarrollarnos en la industria. Ente ellos, la generación de confianza y el intercambio de conocimiento entre personas que nos permitirá ir construyendo nuestra comunidad, crear nuevas relaciones y afianzar aquellas que hemos cultivado.

Entrando al concepto de networking, conocemos que es una práctica en la que formas una red de contactos profesionales con el objetivo de desarrollar oportunidades laborales y de negocio. La misma que ha ido tomando relevancia en el mundo empresarial de hoy; considerando el intercambio de valor entre las partes como punto de partida para propiciar conexiones más cercanas que enriquezcan nuestro relacionamiento y nos ayuden a fortalecer la confianza en nuestro entorno.

| Fuente: Unsplash

Sobre ello, debemos tener en cuenta algunos puntos clave, al momento de pensar en cómo establecer vínculos duraderos:

- No se trata de más contactos, se trata de más conexiones. Tal vez tienes más de 500 contactos en LinkedIn, pero ¿qué tanto interactúas con ellos? No solo hay que preocuparse por la cantidad, sino por la profundidad de la relación con las personas. De esa forma pasan de ser simples contactos a conexiones valiosas que comparten valores entre sí.



- Valor es la palabra. La interacción per sé no es el camino a la creación de vínculos fuertes. Pero, ¿cómo interactuamos mejor? Creando y publicando contenido de valor y auténtico; vinculado a nuestro propósito personal y/o profesional. Así podremos comunicar con transparencia quienes somos.



- Perseverancia y evaluación constante. Para que tus conexiones sigan conociéndote a profundidad y sabiendo de ti, es importante darte siempre un momento durante la semana para evaluar algún tema de interés que aporte valor a tu comunidad. La constancia en este punto, nos sumará puntos a nuestra credibilidad.

Ahora, respira hondo y evalúa qué tan valioso es tu networking. ¿Estás listo para atreverte a dar un paso más adelante y generar conexiones confiables? La oportunidad está en tus manos (literalmente).