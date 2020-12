Cáritas Perú abastecerá 151 comedores populares en Lima y Callao

Al acercarnos a la Navidad, sobre todo en este tiempo de pandemia, solemos encontrarnos con diversas formas de ayudar a los que menos tienen. Un ejemplo de ello es Cáritas Perú, que lanzará, en pocos días, la campaña para ayudar a 151 comedores populares de las zonas periféricas de Lima y Callao.

Para Ángel Allccarima, Gerente de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Caritas Perú, “se beneficiarán más de 15 mil familias vulnerables gracias a la colaboración de una asociación religiosa de Hong Kong que ha donado 500 mil soles y a un fondo de un millón de soles de trabajadores de la Fiscalía de la Nación”.

El representante de Cáritas Perú explicó que, con este dinero recaudado, los 151 comedores populares serán abastecidos por cuatro meses. Es por ello que Allccarima alentó a seguir colaborando con Cáritas, brazo social de la iglesia, pues “la pandemia aún continúa y hay muchas personas y familias afectadas”, acotó.

Los comedores beneficiados se encuentran en los distritos de la periferia de Lima y Callao que tienen mayor pobreza como son el Rímac, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Chosica, San Juan de Miraflores, Lurín, Chorrillos, Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres, El Agustino, entre otros.

Además, la campaña servirá para ayudar algunas obras sociales y comedores que se encuentran en Lima Cercado. Allccarima recordó que, en los meses previos, la Teletón realizó una campaña extraordinaria cuya ayuda fue destinada a 100 comedores populares a nivel nacional por un periodo de tres meses.

Durante este año de pandemia, Cáritas Perú benefició a más de 1 millón 225 mil familias distribuidas en las 49 sedes dentro del país | Fuente: Cáritas Perú

“Seguimos con el trabajo articulado, a través de voluntarios y agentes pastorales, para aliviar las necesidades que puedan presentarse. No queremos quitar el rol al Estado, porque aún hay zonas donde éste aún no llega. Ahí es cuando nosotros cubrimos esos huecos, esas brechas que no puede cubrir el Estado”, explicó.

“Mientras haya un hermano que sufra vamos a tener que dar el apoyo”, acota Allccarima. Desde marzo hasta la fecha, Cáritas Perú ha logrado recaudar en este año de pandemia más de 6 millones 887 mil nuevos soles gracias a recursos propios y proyectos sociales de la propia organización.

También ha sido fundamental la colaboración de empresas privadas con dinero y alimentos no perecibles, el apoyo de medios como Grupo RPP y su concierto “Unidos”, la campaña “Ayúdanos a ayudar” de América Televisión y el MEF, así como la donación de los obispos y de la Conferencia Episcopal Peruana.

Seguimos en emergencia. No bajemos la guardia, pues aún falta un tramo por recorrer. Es importante seguir cuidándonos, más en tiempos de fiesta como es la Navidad, y no olvidemos a quienes más necesitan de nuestra ayuda y generosidad. A la hora de ayudar busquemos instituciones en quien confiar.

Para más información sobre Cáritas Perú y cómo donar, ingresa aquí: https://www.caritas.org.pe/dona-a-caritas/

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.