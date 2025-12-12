Últimas Noticias
Cielo Abierto ofrece peluches y variados productos para transmitir la fe

·

Conoce este proyecto sostenible que ofrece novedosos productos y a su vez, con las ventas, realiza donaciones a instituciones de bajos recursos. “Quiero que el mundo se pinte de Jesús y María”, comenta su fundadora.

Marta y Lindsay iniciaron en el 2018 Cielo Abierto, un proyecto católico que nace de un sueño. “A mis 17 años quería hacer algo que no haya en el mundo, siempre sentí eso. Soy profesora de educación inicial, me especialicé en mi carrera edición de textos y trabajé en editoriales, pero siempre tenía ese anhelo”, dice Marta.

“Empezamos vendiendo en un día cien peluches del Niño Jesús, María y los ángeles en una actividad del colegio de nuestras hijas. Ahora tenemos más de 35 modelos como cojines, libretas, apachurrables, colchas, colchitas, bebe creces, polos, bolsos. Yo quiero que el mundo se pinte de Jesús y María”, explica Marta Flores.

“Nuestra misión es evangelizar, que más personas nos conozcan, niños, adultos mayores, cualquier persona de edad, no hay una edad específica para que las personas puedan acercarse a Jesús y a María y a nuestros productos”, comenta una de las fundadoras de Cielo Abierto.

¿Cómo nace el proyecto? 

Este sueño empezó cuando Mariana, su segunda hija, tenía 4 años y tenía miedo al dormir. Marta le dio una estatuilla del Divino Niño para que la abrace. Un día, la deja en su cuarto con la estatuilla en sus brazos y apaga la luz. “En ese momento pensé: ¿por qué no le haces el peluche?”, dice Martha, idea que dice fue inspiración del Espíritu Santo.

Su madre, mujer de mucha fe, y su padre, ingeniero geólogo converso al catolicismo, tenían una pequeña empresa de confecciones. “Mi papá falleció, mis hermanos hicieron su vida y yo dije: debería hacer un peluche de Jesús para mi hija y siempre tuve esa idea, pues pertenezco a un grupo de oración”, comenta Marta.

En su web, Cielo Abierto cuenta con un catálogo en línea, el Centro de Formación, el proyecto Jesús y María te visitan, entre otros productos. | Fuente: Difusión

Trabajó por más de quince años en la editorial SM. Después de pandemia, Marta dejaría su trabajo de editora para dedicarse por completa junto a su socia a Cielo Abierto. “Este trabajo me permite hacer lo que quería hacer, Dios hace todo perfecto a su tiempo”, acota.

Para servir al Señor hay sacrificios. “Este no es un proyecto que me llena los bolsillos, pero me permite estar en casa, tener el ingreso que es sostenible, no es mucho, pero sí genero algo. Sé que cuento con ese dinero y hay gente que se acerca a Jesús, también es un regalo servirlo. El Señor no era rico”, señala.

Cielo Abierto destina un porcentaje de las ventas para donar los mismos productos a niños de distintas instituciones. Actualmente, han realizado 26 donaciones a colegios e instituciones en Arequipa, a niños con sida, niños especiales en la Asociación Bienaventuranzas.

Hay lista de espera de instituciones, pero dependerá de la discusión y ventas de Cielo Abierto para poder seguir ayudando. Más información en https://www.cieloabierto.com.pe/

Úrsula Delgado Periodista

Como periodista, me interesan especialmente los temas sociales, culturales, históricos y religiosos. Desde ese interés, quiero usar este espacio para hablar de la persona y la familia, compartiendo contenido relevante, que nos recuerde la inagotable profundidad de la riqueza que compartimos.

