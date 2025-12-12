Cielo Abierto ofrece peluches y variados productos para transmitir la fe

Marta y Lindsay iniciaron en el 2018 Cielo Abierto, un proyecto católico que nace de un sueño. “A mis 17 años quería hacer algo que no haya en el mundo, siempre sentí eso. Soy profesora de educación inicial, me especialicé en mi carrera edición de textos y trabajé en editoriales, pero siempre tenía ese anhelo”, dice Marta.

“Empezamos vendiendo en un día cien peluches del Niño Jesús, María y los ángeles en una actividad del colegio de nuestras hijas. Ahora tenemos más de 35 modelos como cojines, libretas, apachurrables, colchas, colchitas, bebe creces, polos, bolsos. Yo quiero que el mundo se pinte de Jesús y María”, explica Marta Flores.

“Nuestra misión es evangelizar, que más personas nos conozcan, niños, adultos mayores, cualquier persona de edad, no hay una edad específica para que las personas puedan acercarse a Jesús y a María y a nuestros productos”, comenta una de las fundadoras de Cielo Abierto.

¿Cómo nace el proyecto?

Este sueño empezó cuando Mariana, su segunda hija, tenía 4 años y tenía miedo al dormir. Marta le dio una estatuilla del Divino Niño para que la abrace. Un día, la deja en su cuarto con la estatuilla en sus brazos y apaga la luz. “En ese momento pensé: ¿por qué no le haces el peluche?”, dice Martha, idea que dice fue inspiración del Espíritu Santo.

Su madre, mujer de mucha fe, y su padre, ingeniero geólogo converso al catolicismo, tenían una pequeña empresa de confecciones. “Mi papá falleció, mis hermanos hicieron su vida y yo dije: debería hacer un peluche de Jesús para mi hija y siempre tuve esa idea, pues pertenezco a un grupo de oración”, comenta Marta.