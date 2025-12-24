Taylor Swift donó un millón de dólares para apoyar la lucha contra el hambre en Estados Unidos

La intérprete realizó una importante contribución destinada a fortalecer programas de asistencia alimentaria y apoyar a comunidades en riesgo.

La cantante Taylor Swift donó un millón de dólares a la ONG Feeding America, la principal red para combatir el hambre en Estados Unidos.

“Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre”, indicó este martes en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Claire Babineaux-Fontenot.

Feeding America agradeció la aportación de Swift como una muestra de unión para “asegurar que las familias tengan una mesa llena esta Navidad y en el futuro”, agregó el escrito.

La estrella del pop ha realizado varias donaciones en el pasado a la organización sin ánimo de lucro, incluida una millonaria donación en octubre del año pasado para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que devastaron partes del sureste de los Estados Unidos.

La contribución de Swift ayudó a comunidades afectadas por estos desastres a recuperarse, proporcionando alimentos esenciales, agua potable y suministros a las personas afectadas por estas tormentas devastadoras.

El último informe de Feeding America, la red de bancos más grande de Estados Unidos, estima que la inseguridad alimentaria ha escalado hasta afectar a 47 millones de personas en todo el país, de las cuales 14 millones son latinos.

We’re grateful to @taylorswift13 for standing with families facing hunger. Her generosity reminds us what’s possible when we come together to help ensure full tables this holiday season and beyond. 🧡 pic.twitter.com/AsOGWNqNx6 — Feeding America (@FeedingAmerica) December 23, 2025

Taylor Swift también donó 100 mil dólares a una niña con cáncer

La historia de Lilah Smoot, una niña de Carolina del Norte diagnosticada con un raro y agresivo cáncer cerebral, conmovió a miles de personas alrededor del mundo luego de recibir una sorpresiva y generosa donación por parte de Taylor Swift.

En octubre de este año, la cantante estadounidense donó 100 mil dólares a la campaña de GoFundMe creada para ayudar con los gastos médicos de la pequeña, que enfrenta un tratamiento complejo.

La donación de la artista fue acompañada por un mensaje: "¡Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah! Con cariño, Taylor". De acuerdo con People, esta contribución generó una cadena de solidaridad entre los fanáticos de la artista; por ejemplo, muchos donaron 13 dólares, el número favorito de Taylor, haciendo que la campaña superara los 300 mil dólares hasta ese momento.

Taylor Swift, conocida por sus actos de generosidad, ha realizado múltiples donaciones. Entre ellas, 250 mil dólares a la organización Operation Breakthrough en Misuri y 5 millones de dólares destinados a la recuperación tras los huracanes Milton y Helene. También visitó hospitales infantiles en varias ocasiones.