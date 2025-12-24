La ONPE decidió no utilizar el voto digital en las Elecciones Generales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció oficialmente que ha decidido no utilizar el voto digital en las próximas Elecciones Generales 2026. A través de un comunicado, la institución confirmó que este mecanismo alternativo quedará "temporalmente en suspenso".

La decisión se tomó luego de que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitiera un pronunciamiento sobre dicha solución tecnológica.

No obstante, la ONPE remarcó que esta medida se adopta "sin restricción a la autonomía, atribuciones y competencias" que la Constitución le otorga.

Pronunciamiento sobre auditorías

El ente electoral adelantó que responderá oportunamente al informe de fiscalización del JNE. Asimismo, se pronunciará sobre la auditoría externa que viene realizando la empresa norteamericana CGTS Corp, contratada para cumplir con la exigencia de la Ley N.º 32270.

Dicha norma, publicada el pasado 24 de marzo, introdujo la modalidad de votación digital en el sistema electoral peruano. La ONPE aseguró haber seguido "de manera estricta" los procedimientos y requisitos estipulados en la ley para el desarrollo de su herramienta.

¿Qué pasará con los inscritos?

Una de las mayores preocupaciones era la situación de los ciudadanos que ya se habían empadronado para usar este sistema. Al respecto, la ONPE garantizó que "los ciudadanos registrados en la plataforma del voto digital no perderán su derecho a votar de forma presencial".

La institución informó que se pondrá en contacto con estos electores para brindarles el apoyo necesario y definir su local de votación físico.

Cabe recordar que el objetivo del voto digital era facilitar el sufragio desde celulares, computadoras o tablets para aquellos peruanos con dificultades para acudir a las urnas. En ese sentido, la ONPE aseguró que "persistirá en el esfuerzo de continuar trabajando en el desarrollo de la herramienta" para futuros comicios.