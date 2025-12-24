Detienen a sujeto que integraría banda criminal vinculada a casos de extorsión en el Callao

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron en el Callao a un sujeto que integraría la banda criminal 'Los Injertos del Valle', la cual estaría vinculada a casos de extorsión.

El hombre fue identificado como Harold Edwin (39), alias 'Lobo', fue intervenido en un operativo policial realizado en el cruce de las avenidas Bertello con la calle Dos, en la urbanización Los Jazmines.

En poder del detenido, los agentes de la División de Investigación de Bandas Criminales (Divinbac) de la Zona Este hallaron explosivos con fulminantes, una cacerina abastecida con municiones, una nota de amenaza y otros elementos que estarían vinculados a extorsiones.

El hombre fue intervenido cuando se encontraba al interior de su camioneta, siendo posteriormente trasladado a las instalaciones de la unidad especializada para continuar con las diligencias.

Sería cabecilla de banda criminal

De momento, según las autoridades, será investigado por los presuntos delitos de extorsión, peligro común, uso de armas sin licencia y tráfico ilícito de drogas, pues también portaba estupefacientes.

Asimismo, la PNP busca determinar quiénes podrían ser sus cómplices, pues se sospecha que sería uno de los cabecillas de una banda dedicada a la extorsión, no solamente en el Callao, sino también en distritos de Lima Este.

Cabe precisar que, de acuerdo con el sistema de denuncias policiales, este 2025 se han reportado, por lo menos, 25 196 denuncias por extorsión. Sin embargo, según el Ministerio Público, se han registrado 27 029 casos.