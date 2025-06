Gaudí, el genio místico detrás del arquitecto catalán camino a los altares | Fuente: Foto de Olena Goldman en Pexels.com | Fotógrafo: Olena Goldman

Pocos conocen el camino de conversión y profunda espiritualidad del reconocido arquitecto español Antonio Gaudí, autor de diversas obras como la Pedrera, el parque Güell y su última obra, la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. A esta última le dedicó más de cuarenta años de su vida, los últimos 14 de forma exclusiva.

El 14 de abril, el papa Francisco aprobó —una semana antes de su fallecimiento—las virtudes heroicas de tres sacerdotes y del laico Antonio Gaudí. Esta decisión fue tomada después de aceptar los votos favorables de los consultores, historiadores, teólogos, cardenales y obispos del Dicasterio de la Causa de los Santos de la Santa Sede.

El ser reconocido Antonio Gaudí como venerable,constituye el segundo paso en el camino de la canonización iniciado en el 2003 en el Vaticano. Primero, ha sido siervo de Dios, y una vez examinada la práctica constante y alegre de las virtudes teologales y morales durante un largo periodo de su vida, ha sido declarado venerable.

Manuel Almuzara, arquitecto que ha difundido la vida y obra de Gaudí, considera que vivió en grado heroico las virtudes cristianas. “Una sola palabra para definir a Gaudí: humildad. Algunos me preguntan, ¿y no genio? Si eres genio y no humilde, imposible. Puso todos sus dones al servicio de sus clientes y de Dios”, dijo.

Gaudí: Arquitecto, genio y místico

Antonio Gaudí i Cornet nació en Catalunya, el 25 de junio de 1852, en una familia cristiana. Por su frágil salud, no pudo asistir regularmente a la escuela y vivió largas temporadas en el campo, rodeado de la naturaleza, a quien consideró su gran maestra y fuente de inspiración años después como arquitecto.

En 1968, se trasladó a Barcelona para estudiar arquitectura, la gran pasión de su vida. Al graduarse en 1978, el director de la carrera dijo: “Le hemos dado el título a un genio o a un loco”. Al poco tiempo, conoce a Eusebio Güell, empresario con gran sensibilidad artística que se convirtió en uno de sus mejores amigos y principal cliente.

Cuando Gaudí tenía 27 años, había muerto su hermano Francisco, su hermana Rosa y su madre. Fue cuando decide hacerse cargo de su padre Francisco y su sobrina huérfana Roseta, con el apoyo de las religiosas de Jesús María, a quienes edificó un hermoso altar que se guarda en Tarragona como agradecimiento.

En 1983, Gaudí recibe el encargo de continuar la Sagrada Familia cuando tenía 31 años, y lo entendió como una misión encomendada por Dios. Con esta idea transformó el proyecto inspirándose en las formas de la naturaleza y simbolismo que expresaba su profunda fe. Trabajó en la Sagrada Familia por 43 años, siendo los últimos 14 de forma exclusiva. En 1925, llegó a adaptar como su residencia una pequeña habitación contigua al templo.

“Para Gaudí, el trabajo es fruto de la colaboración y tiene que basarse en el amor. El arquitecto debe saber aprovechar las cualidades de cada uno. Lo importante es descubrir para qué sirve cada uno. Y tenderle la mano cuando se encaya, y así confían más en el arquitecto organizador. Decía, no hay nadie inútil, todos sirven, pero no todos para lo mismo”, comentó Almuzara.

El 7 de junio de 1926, Antonio Gaudí fue atropellado por un tranvía, después de haber rezado en la iglesia de San Felipe Nieri. Sin ser reconocido por lo modesto de su ropa, fue trasladado al Hospital de la Santa Creu, el hospital de la ciudad para pobres. “Murió como quería vivir, como un pobre más”, dijo Almuzara. Falleció tres días después, el 10 de junio, quince días antes de cumplir 74 años.

En su entierro participaron cerca de 30 mil personas, acompañando el féretro desde el hospital hasta la cripta de la Sagrada Família, donde yace su cuerpo. A raíz de la muerte de Gaudí, Mons. Manel Trens i Ribas, sacerdote e historiador español, lo nombra "el arquitecto de Dios", porque la Basílica de la Sagrada Familia consigue abrir los corazones a la Belleza con su belleza.

“El arquitecto Josep Francesc Ràfols, primer biógrafo de Gaudí, decía que fuera de la fe, Gaudí será siempre será incomprensible. Podemos estudiar unos aspectos, pero no su síntesis”, comenta Manuel Almuzara, que destaca los tres grandes amores de Gaudí: la Virgen, la cruz y la eucaristía.

Se espera que la Basílica de la Sagrada Familia esté terminada en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Una vez terminadas sus dieciocho torres (de los doce apóstoles, los cuatro evangelistas, la de Jesús y María), la Sagrada Familia se convertirá en la catedral más alta del mundo.

