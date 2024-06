Joven beato Carlos Acutis será decalarado santo

Hay mucha expectativa en la iglesia católica por la próxima canonización beato Carlo Acutis, un joven de 15 años que amó profundamente a Dios y al prójimo. Carlo nace en Londres y transcurre su vida en Milán, Italia. En el 2006, fue diagnosticado de leucemia fulminante y muere el 12 de octubre del mismo año.

“Para ser santo no hay que exagerar, no hay hacer grandes cosas, sino una vida dedicada a Dios y al próijmo”, dice un hermano franciscano en la película “El cielo no puede esperar”, sobre la vida de Carlo Acutis, un muchacho que vivió intesamente y que es un referente espiritual para jóvenes y adultos.

Carlo Acutis vivió una vida normal unida a una gran espiritualidad. De pequeño, sus padres no eran practicantes, pero desde su primera comunión, frecuentaba la eucaristía y la confesión, y más adelante la adoración eucarística. A la vez, le gustaba el fútbol, aprendió solo el saxofón, le encantaban los videojuegos y la programación informática.

A los doce años, empezó a investigar los milagros eucarísticos en todo el mundo y llegó a escribir un libro de más de 400 páginas. Creó un sitio web donde promovía los milagros eucarísticos. Actualmente, existe una exposición eucarística hecha a partir de su investigación, que viene recorriendo parroquias en todos los continentes.

Entre sus frases más conocidas están: “La eucaristía es mi autopista hacia el cielo”; “Nuestra meta debe ser lo infinito, no lo finito. Lo infinito es nuestra patria. El cielo nos ha estado esperando desde siempre" o “la felicidad es mirar hacia Dios, la tristeza es mirar hacia uno mismo".

Carlo Acutis combina cualidades de un joven normal con una gran espiritualidad. Este chico diagnosticado de leucemia a los 15 años ofreció los sufrimientos de su enfermedad por el papa Benedicto XVI y la Iglesia. | Fuente: Difusión

“El cielo no puede esperar”

Jose María Zavala es el productor de “El cielo no puede esperar”, película estrenada en el 2022, que cuenta la vida de Carlo Acutis, conocido como el influencer de Dios. En la película hay varios testimonios de personas, cuyas vidas cambiaron o fueron marcadas por el joven Carlo.

Es el caso de José Luis Martínez, esposo y padre de familia, que sobrevivió al COVID después de haber estado 22 días en coma y tres meses hospitalizado. Su testimonio es impactante, pues la traqueotomía que le hicieron para sobrevivir le dificulta hablar y respirar. Esto fue parte de lo que dijo:

“Solo en el hospital, no podía hablar, casi respirar, sólo mover los brazos. No había nadie, las enfermeras cuando podían. Pero me sentía acompañado. Empecé a ver signos de Dios en cosas y personas. Fue cuando me derrumbé. Puse la cosas en orden y hable con el capellán”, explica Martínez, que estaba alejado de la iglesia.

“Tres meses después en casa, me visitó un sacerdote confirmando la cantidad de grupos que estuvieron rezando por mí. Me dieron una estampita de un chico con una mochila y zapatillas rojas. Era Carlo Acutis. Un verdadero máster del cristiano. Me di cuenta que la autopista es el cielo, antes no la veía. Ahora la veo y estoy en ella”, cuenta Martínez en el film.

Zavala, productor del film, dijo para Mater Mundi que “nos dimos cuenta del gran interés que suscita la figura del beato Carlos Acutis, porque es un chico de andar por casa hoy. Te pone al alcance de la mano la santidad. Cualquiera puede ser santo si quiere y si se deja ayudar por la gracia de Dios y si frecuenta los sacramentos”.

El cuerpo de Carlo Acutis reposa en forma permanente en una tumba de vidrio en el Santuario de Despojo, en Asís, Italia. La causa de canonización comenzó en 2013. En el 2018, fue declarado venerable y el 10 de octubre del 2020, beato. Este 1 de julio el papa Francisco anunciará en un Consistorio ordinario cuando será reconocido santo.

El milagro atribuido para su canonización —según el portal Aciprensa— fue la curación de una joven de Costa Rica gravemente lesionada en la cabeza y a punto de morir por un accidente en bicicleta en Florencia. Su madre pidió por ella, ante la tumba de Carlo Acutis, y ese día milagrosamente la jóven empezó a recuperarse.

A fines del 2023, se estrenó “El latido del cielo”, la segunda película sobre Carlo Acutis, dirigida por Borja Zavala, hijo de Jose María Zavala. “Hay muchos referentes como cantantes o deportistas, pero faltan referentes que valgan la pena. Personas como Carlo Acutis, que te ayudan a encontrar la felicidad”, comentó el jóven director.

“Dios ha escrito una historia única e irrepetible para cada uno de nosotros, pero nos ha dado la libertad de escribir el final”, dice Carlo Acutis en “El cielo no puede esperar”. Si estás interesado en ver la película “El cielo no puedes esperar” o “El latido del cielo” accede a la plataforma FamilyPlay y suscríbete.

