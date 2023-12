Navidad en la cárcel: Ex convicto comparte su testimonio

Mientras reventaban los cuetes, me acerqué al nacimiento que hice en el penal con rejas viejas para poner al niño Jesús. Me doy cuenta que en él no había puerta y tuve que meter al niño por el techo. En la noche, las sombras de las luces de las rejas se reflejaban en el cuerpito del niño y entendí que el Jesús nos acompañaba.

Jorge Antonio, un ex convicto, que pasó la navidad de 2013 en el penal de Ica y dos navidades más en el penal Castro Castro, recuerda que “ese fue el inicio de mi nacimiento canero. Gracias a él, todos los pabellones pidieron tener su nacimiento. “Los hice con rejas viejas, cascadas de agua y cerros andinos”.

Para este hombre privado de su libertad, aquella fue la voluntad de Dios para que hiciera un alto en su vida. “Cuando te privan de tu libertad, sale tu esencia. Estaba inmerso en mi arte”, comenta Jorge Antonio, quien señala que fue injustamente procesado por delitos mucho mayores a lo que cometió.

“Caminaba por un patio, miraba las estrellas y extrañaba la cena familiar, sabiendo que los cuetes y la fiesta estaban fuera del penal”, recuerda durante una de sus navidades en el penal. Para él, el arte lo transformó y descubrió una manera de encontrar la fuerza y resiliencia que necesitaba en la cárcel.

Durante su estancia en el penal vio que “podía arreglar baños, cambiar sanitarios, mayólicas y fueron llegando donativos”. “Todo esto no me frustraba”, recuerda este ex convicto. Jorge Antonio vivió privado de su libertad durante tres años. Ingresó al penal de Ica a los 63 años y por temas de salud fue trasladado al penal Castro Castro. Salió en libertad a los 66 años.

“Solo dentro del penal sentí ese compañerismo, el sufrimiento y dolor del ser humano. El abrazo, el cantar y el compartir de hombres privados de su libertad”, recuerda paradójicamente Jorge Antonio con nostalgia sobre sus años en prisión. | Fuente: Freeimages

El arte y el sentido estético que viene desde su formación, lo llevaron a hacer un gran mural de un Cristo que sostenía en sus brazos a un preso. El pensamiento bíblico de Isaías le recordaba a todos sus compañeros que Dios los acoge en sus brazos. “Lo hice con lápices y borradores”, recuerda Jorge Antonio.

“Hice un Cristo gigantesco a la izquierda del pabellón, sin saber era el lugar donde arrimaban a los presos que no tenían visita”, recuerda. Muchos en el penal, lo confundían con un pastor evangélico. “En tus valores y formación está tu fortaleza. Los directivos del penal me propusieron pintar y hacer más nacimientos”, dijo.

“Estuve junto a violadores, asesinos y terroristas. Lo peor de la sociedad estaba ahí. Ahí es cuando tienes que darte cuenta donde estás, sacar lo mejor de ti y enseñar lo que sabes”, explica. “Mi mensaje es: Nunca se depriman. Disfruten de esa pausa que da la vida. Saquen lo mejor de uno. Para mí fue el arte”, expresa Jorge Antonio.

Como coordinador de la Fraternidad Carcelaria del Perú, estuvo presente en el 100 aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima y la visita del papa Francisco al Perú en 2018. “Se hizo la gestión para declarar al penal de Castro Castro consagrado a la Virgen de Fátima”, recuerda y coordinó la elaboración de 5 mil rosarios, hechos por los presos.

