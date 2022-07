Necesitamos diálogo abierto y respetuoso ante temas como el aborto

La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de anular el 24 de junio la sentencia de Roe vs. Wade de 1973 ha tenido grandes repercusiones. Miles salieron a las calles a celebrar y otros tantos lo hicieron para protestar. Coincido con quienes piensan que el aborto es la cuestión moral que despierta más controversia en occidente desde hace 50 años.

| Fuente: Unspash

Con el fin de Roe vs. Wade, el aborto en Estados Unidos ya no es considerado un derecho constitucional. Se entiende también que esta decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. no condena el aborto per se, sino que traslada la decisión sobre la vida en el vientre de la mujer gestante a cada estado de esta nación.

Sabemos que el respaldo jurídico es muy importante, pero el establecimiento de una ley no acaba con la controversia, sino que la puede encender aún más. El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, quien redactó este fallo, dijo: “Lejos de lograr un acuerdo nacional sobre la cuestión del aborto, Roe y Cassey han inflamado el debate y profundizado la división".

Después de que Tribunal Supremo de EE.UU. anulara el fallo Roe vs. Wade de 1973, con el que se despenalizó el aborto en EE.UU., veinte años después, en 1992, se aprobó otra sentencia conocida como Planned Parenthood vs. Casey, que obligó a permitir el aborto en casi todas las etapas del embarazo en muchos estados norteamericanos.

Por ello, la abolición de ambas sentencias representan un momento importante para reflexionar, fomentar el diálogo y buscar lo mejor de la otra persona desde un punto de vista humanista. Si queremos avanzar como sociedad, es necesario que ambas partes busquen la verdad, con humildad y sin apasionamientos.

Muchas veces se ha querido reducir la defensa de la vida desde la concepción con una posición religiosa. Sin embargo, ésta tiene un sustento científico como en la genética y embriología. Por ello, reitero la necesidad de abrir un espacio al diálogo donde discutamos, repito, con la mayor humildad, el tema de la vida.





Si bien estoy a favor de la vida y la derogación de esta sentencia ha significado una buena noticia en lo personal, lo siguiente será plantearnos como sociedad cómo podemos avanzar juntos en el esclarecimiento de esta cuestión fundamental como es el tema de la vida.

