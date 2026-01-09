Carlos Gassols recibe reconocimiento del Congreso por su destacada trayectoria artística

El actor peruano Carlos Gassols fue distinguido por el Congreso de la República en reconocimiento a su destacada trayectoria actoral y artística, que lo ha convertido en una de las figuras más representativas de la escena cultural del país.

El homenaje fue otorgado por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, presidida por la congresista Susel Paredes, quien destacó el legado de Gassols como un ícono de la actuación peruana. La entrega del reconocimiento se realizó en un acto emotivo que contó también con la participación de la actriz Cecilia Tosso. Desde la comisión resaltaron la importancia del arte para la sociedad con el mensaje: “Sin artistas, no hay cultura”.

A través de sus redes sociales, Carlos Gassols expresó su agradecimiento por la distinción recibida, señalando que el gesto lo conmovió profundamente. El actor valoró especialmente que la presidenta de la Comisión de Cultura haya acudido a su domicilio para hacerle entrega de la medalla y el reconocimiento oficial.

“Este gesto, además de conmoverme, representa un alto estímulo y una distinción que recibo con humildad y gratitud, no solo a título personal, sino también en nombre de todos quienes creemos en el arte y la cultura como pilares fundamentales de nuestra sociedad. Recibo este reconocimiento como un impulso para continuar aportando a mis 96 años, desde la experiencia y la pasión, al desarrollo cultural y a la formación de nuevas generaciones. Reitero mi agradecimiento y mi más alta consideración”.

En este emotivo homenaje a Carlos Gassols también participó la actriz Cecilia Tosso.Fuente: IG: @comision_decultura

Una trayectoria artística que marcó la historia del teatro y la actuación peruana

Carlos Gassols cuenta con una de las trayectorias más extensas y sólidas del arte escénico en el Perú. A lo largo de varias décadas, ha desarrollado una carrera multifacética como actor, dramaturgo, locutor y director teatral, convirtiéndose en un referente indispensable de la cultura nacional.

Su trabajo en el teatro ha sido ampliamente reconocido por la crítica y el público, destacando por interpretaciones de gran profundidad y compromiso artístico.

El artista ha aparecido en diferentes películas como Caídos del Cielo (1997), Tinta Roja (2000), Viejos amigos (2014), interpretando a Domingo Culotti; y Once Machos (2017). También, en producciones televisivas como Al fondo hay sitio (2015) como Sergio Estrada, Cumbia Pop (2017) como el padre Juan. En el teatro, en Vallejo (1992), Cita a Ciegas (2007), 12 hombres en pugna (2013), Vivir es formidable (2018).

En el 2015, escribió su libro de memorias Mi vida en el teatro, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú).

Además, en 2010, Carlos Gassols ganó el premio a mejor actor en el Festival Internacional de Vladivostok Pacific Meridian, en Rusia, por su participación en la película peruana Octubre.

Congreso rinde homenaje a Carlos Gassols y lo reconoce como ícono de la actuación peruana.Fuente: IG: @comision_decultura

