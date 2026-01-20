Inspirada en una medusa y una mariposa, Naomi Osaka impactó con un look de Robert Wun en el Abierto de Australia 2026

El poder de una medusa y la delicadeza de una mariposa pueden inspirar una prenda de moda. Así lo demostró la tenista japonesa Naomi Osaka al lucir un conjunto teatral diseñado por Robert Wun en colaboración con Nike, minutos antes de su participación en el Abierto de Australia 2026.

La deportista sorprendió a la audiencia al irrumpir en la pista central del Rod Laver Arena con un atuendo impactante e icónico: lució un sombrero de ala ancha con velo de color blanco, un paraguas del mismo tono, pantalones sueltos y una pieza intervenida en tonos verdes.

"Este outfit es ahora icónico. Está inspirado en una medusa y me alegro de poder hacer lo que me gusta. Hay una mariposa en el sombrero y también en la sombrilla. Tiene que ver con el Abierto de Australia que gané en el 2021", señaló la tenista, que despertó todo tipo de reacciones.

No es la primera vez que Osaka acapara los reflectores, pues sus puestas en escena suelen estar marcadas por brillos, colores llamativos y moños de gran tamaño.

Moda en el campo de juego

Naomi Osaka se desprendió de las prendas de mayor volumen y quedó lista con un vestido corto y shorts a tono para iniciar el partido.

En lo deportivo, la tenista necesitó tres sets para imponerse a la croata Antonia Ruzic y avanzar en el torneo.

Osaka, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam —el Abierto de Australia en 2019 y 2021, y el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020—, y ex número uno del mundo, enfrentará el jueves a la rumana Sorana Cirstea.