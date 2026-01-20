Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Inspirada en una medusa y una mariposa, Naomi Osaka impactó con un look de Robert Wun en el Abierto de Australia 2026

La tenista sorprendió con un diseño de Robert Wun en colaboración con Nike.
La tenista sorprendió con un diseño de Robert Wun en colaboración con Nike. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOEL CARRETT
Andrea Susana Caceres Alvarez

por Andrea Susana Caceres Alvarez

·

La moda ingresa al terreno de juego de la mano de la tenista japonesa Naomi Osaka, quien deslumbró con un conjunto del diseñador Robert Wun.

El poder de una medusa y la delicadeza de una mariposa pueden inspirar una prenda de moda. Así lo demostró la tenista japonesa Naomi Osaka al lucir un conjunto teatral diseñado por Robert Wun en colaboración con Nike, minutos antes de su participación en el Abierto de Australia 2026.

La deportista sorprendió a la audiencia al irrumpir en la pista central del Rod Laver Arena con un atuendo impactante e icónico: lució un sombrero de ala ancha con velo de color blanco, un paraguas del mismo tono, pantalones sueltos y una pieza intervenida en tonos verdes.

"Este outfit es ahora icónico. Está inspirado en una medusa y me alegro de poder hacer lo que me gusta. Hay una mariposa en el sombrero y también en la sombrilla. Tiene que ver con el Abierto de Australia que gané en el 2021", señaló la tenista, que despertó todo tipo de reacciones.

No es la primera vez que Osaka acapara los reflectores, pues sus puestas en escena suelen estar marcadas por brillos, colores llamativos y moños de gran tamaño.

Moda en el campo de juego

Naomi Osaka se desprendió de las prendas de mayor volumen y quedó lista con un vestido corto y shorts a tono para iniciar el partido.

En lo deportivo, la tenista necesitó tres sets para imponerse a la croata Antonia Ruzic y avanzar en el torneo.

Osaka, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam —el Abierto de Australia en 2019 y 2021, y el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020—, y ex número uno del mundo, enfrentará el jueves a la rumana Sorana Cirstea.

Te recomendamos
Mi Novela Favorita

La Odisea

“La Odisea” cierra el podcast “Mi novela favorita”. Es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal. El último, también conocido como Ulises (Odiseo), transcurre en los tiempos de los dioses y narra la gesta de nuestro protagonista en su vuelta a Ítaca y todas las pruebas que tiene que superar. Con Ricardo Velásquez, Samuel Dávalos y Katiuska Valencia. Adaptación de Mariana Gonzales Gavilano y dirección de Alonso Alegría.
Mi Novela Favorita
Mi Novela Favorita
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Tenis Naomi Osaka Abierto de Asutralia Abierto de Australi 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Más Cultura

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA