Tenista turca ayuda a recogepelotas que casi se desmaya en medio del Abierto de Australia

Zeynep Sonmez aseguró que es más importante ser buena persona que buena tenista y decidió ayudar a la joven que fue afectada por las altas temperaturas en la ciudad.

La tenista turca Zeynep Sonmez protagonizó un gesto de solidaridad durante su participación en el Abierto de Australia, al pausar su partido para ayudar a una recogepelotas que se desvaneció en plena competencia.

El incidente ocurrió este domingo 18 de enero, mientras Sonmez, de 23 años, disputaba su encuentro frente a la rusa Ekaterina Alexandrova en Melbourne. Según se observa en un video difundido del momento, la recogepelotas, que se encontraba al costado de la cancha, cayó repentinamente de espaldas. Aunque intentó incorporarse, volvió a tropezar segundos después.

Al notar la situación, Sonmez levantó la mano para detener el juego y se dirigió de inmediato hacia la joven, colocando su brazo sobre su hombro para ayudarla a mantenerse en pie. La tenista la acompañó hasta donde se encontraban los médicos del torneo y, en un momento crítico, llegó a sostenerla en brazos cuando parecía perder el conocimiento.

A ball girl fainted during the Zeynep Sonmez and Ekaterina Alexandrova match at the Australian Open.



Zeynep immediately went over to help her & walked her off the court.



Compassion. ❤️



pic.twitter.com/FzNQalCyJa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

“Decía que estaba bien, pero era obvio que no lo estaba”

El partido se reanudó tras una pausa de aproximadamente seis minutos. Posteriormente, Sonmez relató lo sucedido en declaraciones a la BBC, donde aseguró que la recogepelotas no se encontraba bien pese a intentar restarle importancia a su estado. “Ella estaba realmente luchando. Decía que estaba bien, pero era obvio que no lo estaba. Mientras caminábamos, se desmayó y por suerte la pude sujetar. Estaba temblando mucho”, explicó.

La tenista también destacó la importancia de la empatía por encima de la competencia. “Siempre digo que es más importante ser una buena persona que una buena tenista. Fue mi instinto ayudarla y me alegra haber podido hacerlo”, afirmó.

El episodio se dio en medio de altas temperaturas registradas durante las jornadas diurnas del torneo, condiciones que se espera continúen en los próximos días.