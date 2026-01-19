Murió Valentino Garavani, el legendario diseñador italiano, a los 93 años

El creador del icónico “rojo Valentino” y fundador de una de las casas de moda más influyentes del mundo falleció en Roma, rodeado de sus seres queridos.

El mundo de la moda está de luto. Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y fundador de la firma Valentino, falleció este lunes 19 de enero a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación a través de un comunicado oficial.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, señala el breve mensaje difundido por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, su socio histórico y compañero de vida.

La fundación también informó que el velatorio se realizará el miércoles 21 y jueves 22 de enero, de 11 a.m. a 6 p.m., en Piazza Mignanelli 23, en Roma. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero, a las 11 a.m., en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica.

Las redes lloran la muerte de Valentino

La noticia generó una inmediata ola de reacciones. Diseñadores, celebridades y casas de moda rindieron homenaje al creador italiano a través de redes sociales. Entre ellos, Pierpaolo Piccioli, exdirector creativo de Valentino, quien reaccionó en Instagram con el emoji de un corazón roto.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó en X su pesar por la muerte del diseñador, a quien describió como “un maestro indiscutible del mundo de la moda” y un “símbolo eterno de la alta costura italiana”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, también lamentó la pérdida de “una figura destacada de la moda mundial” y un “icono del Made in Italy”. “Un legado que permanecerá en la historia”, escribió en sus redes sociales.

El diseñador italiano visitó a estrellas como Nicole Kidman, Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow y Jennifer Aniston.Fuente: EFE

¿Quiénes fueron las musas de Valentino?

La proyección internacional de Valentino se consolidó cuando Jackie Kennedy se convirtió en una de sus clientas más fieles tras el asesinato del presidente John F. Kennedy. Años después, la ex-primera dama eligió un vestido de Valentino para su boda con Aristotle Onassis, un gesto que terminó de inscribir al diseñador italiano en la historia de la moda del siglo XX.

Desde entonces, Valentino se convirtió en uno de los creadores predilectos de Hollywood. Sus diseños fueron lucidos por estrellas de cine como Nicole Kidman, Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston y Elizabeth Hurley, así como por figuras del mundo de la moda y la alta sociedad europea como Nati Abascal, Rosario Nadal y Olivia Palermo.

Su legado también quedó marcado en las alfombras rojas más importantes: Jessica Lange y Julia Roberts eligieron creaciones suyas para subir al escenario a recibir sus premios Oscar. Del mismo modo, miembros de la realeza europea confiaron, entre ellas Máxima de Holanda, Mette-Marit de Noruega y Magdalena de Suecia, quienes vistieron diseños del italiano en sus bodas.

¿Quién fue Valentino Garavani?

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia. Desde joven mostró una vocación clara por la moda, lo que lo llevó a formarse en París en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Allí trabajó como aprendiz junto a grandes nombres como Jacques Fath y Cristóbal Balenciaga, experiencias que marcarían de forma definitiva su estilo.

En 1960 fundó la casa Valentino, que rápidamente se convirtió en sinónimo de elegancia, lujo y sofisticación. Su nombre quedó asociado para siempre al célebre “rojo Valentino”, un tono inconfundible que se transformó en sello de identidad de la marca.

Su influencia llegó también a la pantalla grande. En 2006 apareció interpretándose a sí mismo en El diablo viste a la moda, y en 2008 fue protagonista del documental Valentino: The Last Emperor, del director Matt Tyrnauer, presentado en el Festival de Venecia.

En 2007, anunció su retiro con una frase que resumió su relación con la moda: “He decidido que este es el momento perfecto para decir adiós al mundo de la moda. Como dicen los ingleses, quiero irme de la fiesta cuando aún está llena”.

