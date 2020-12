Conoce a los cinco jurados que participarán en la Red Bull Final Internacional 2020. | Fuente: Red Bull Content Pool

¡Ya tenemos jurado! Después de que Arkano, freestyler español, dejara con intriga a sus miles de fanáticos tras publicar una foto en sus redes sociales donde mostraba que se iba de viaje, la Red Bull Batalla de los Gallos confirmó su presencia en la Final Internacional como jurado.

Al rapero se le une el mexicano Jony Beltrán, el MC argentino Muphasa, Blazzt y Mozart La Para, artista dominicano. La competencia que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de diciembre se dará por primera vez en un escenario virtual.

Para completar el evento, los hosts son la española Queen Mary y Serko Fu quienes animarán el último torneo de improvisación de año. Los que comentarán entre batalla y batalla, Taty Santa Ana y Tess La.

CLASIFICADOS A LA RED BULL FINAL INTERNACIONAL

Este año tenemos la mayor cantidad de bicampeones nacionales en la historia de la competencia:

Valles-T (Colombia)

Elevn (Colombia)

Rapder (México)

Tata (Argentina)

Yartzi (USA)

Skone (España)

Stick (Perú)

SNK (Costa Rica).

Valles-T también se suma porque fue subcampeón en el 2019. Junto a ellos, competirán los otros campeones en su primera Internacional: Acertijo (Chile), Éxodo Lirical (República Dominicana), Mac (Ecuador) y Naicen (Uruguay). También estarán finalistas del 2019: Minos (Bolivia) y Shield Master (República Dominicana).

No faltarán los participantes de reserva por si alguien no puede competir (así es como entró Bnet el año pasado, ¡y terminó siendo campeón!). Ellos son: BTA (España), New Era (Perú), Yoiker (México) y Blon (España).

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.