Ni en la playa ni de viaje: ¿Dónde prefieren celebrar San Valentín los peruanos?

San Valentín se acerca y, aunque muchos podrían imaginar que el verano invita a una escapada frente al mar, la realidad de los limeños es otra. Según el más reciente informe de GRM (Global Research Marketing) en alianza con Venta Profesional Group, los planes de viaje o un día de sol quedaron relegados al último lugar de las preferencias, con apenas un 1 % de menciones para ir a la playa o viajar.

Entonces, ¿qué planean hacer? La tendencia para este 2026 apunta a la intimidad y la cercanía. El 34 % de los encuestados prefiere una cena o plan especial en casa, seguido muy de cerca por un 3 0% que optará por cenar fuera, ya sea en un restaurante, bar u hotel. Las salidas sencillas, como ir al cine o por un café, también tienen un espacio importante con el 27 % de las preferencias.

No solo celebran en pareja

Aunque San Valentín se asocia tradicionalmente a las parejas —quienes lideran la intención de celebración con un 54 %—, los peruanos también ven esta fecha como una oportunidad para compartir con amigos (24 %) y familia (24 %). Incluso, un 16 % planea celebrar consigo mismo.

Para la mayoría (46 %), el 14 de febrero es una "fecha especial, pero no indispensable". De hecho, el 54 % considera que la importancia de este día se mantiene igual que en años anteriores, mientras que un 29 % lo ve como una fecha principalmente comercial.

¿Cuánto invertirán para celebrar el amor?

El romanticismo viene acompañado de un incremento en el gasto. El informe revela que el 60% de los limeños planea regalar algún detalle especial. El gasto promedio estimado para este año es de S/ 342.00, una cifra significativamente mayor a los S/ 210.00 registrados en 2025. La mayoría de los compradores (57 %) planea invertir entre 200 y 500 soles en su obsequio.

Los regalos favoritos siguen siendo los clásicos:

Flores: 38 %

38 % Perfumes: 29 %

29 % Joyería y accesorios: 23 %

Inspiración para los regalos y puntos de compra

A la hora de buscar el regalo perfecto, las redes sociales como Instagram y TikTok son la principal fuente de inspiración (63 %). Sin embargo, al momento de concretar la compra, los centros comerciales siguen siendo los favoritos (55 %), superando a las florerías (36 %) y a las compras online (26 %).

Este estudio, realizado en Lima Metropolitana a hombres y mujeres de los NSE A, B y C, demuestra que, más allá de los grandes lujos o viajes, el peruano valora los detalles significativos y los momentos compartidos en casa o en sus lugares favoritos de la ciudad.