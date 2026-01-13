¡Lo celebra el ARMY! BTS dará dos conciertos en Perú este 2026: ¿De cuánto es la fortuna millonaria de la boyband de kpop?

La agrupación surcoreana BTS ha paralizado las redes sociales al confirmar oficialmente su regreso a los escenarios para el 2026 con un nuevo álbum y una ambiciosa gira mundial. Tras cumplir con su servicio militar obligatorio, los siete integrantes (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) anunciaron a través de su web oficial y una transmisión en Weverse que retomarán su carrera conjunta, marcando un hito esperado por el ARMY desde su pausa en 2022.

Perú en la hoja de ruta: Dos fechas confirmadas

Para alegría de sus fanáticos locales, Perú ha sido incluido oficialmente en el tour mundial. La banda no solo visitará el país, sino que lo hará para ofrecer una doble presentación los días 9 y 10 de octubre de 2026. Esta noticia marca un precedente importante, ya que el grupo busca reencontrarse con sus seguidores en diversas regiones clave.

Además de Perú, la banda ha confirmado que su paso por la región incluirá presentaciones en Colombia, Chile, Argentina y Brasil, como parte de una gira que también recorrerá Asia, Europa y Norteamérica.

Un imperio financiero que no dejó de crecer

A pesar de la pausa de casi cuatro años lejos de los escenarios, la maquinaria económica de BTS no se detuvo. Según estimaciones de Forbes, para el año 2023, la fortuna colectiva de la agrupación ascendía a casi 150 millones de dólares. Durante su tiempo en el ejército, los miembros continuaron generando ingresos masivos a través de regalías, acciones empresariales, publicidad y venta de mercancía.

El ranking de riqueza: ¿Quiénes lideran las finanzas en 2024?

La diversificación de sus actividades individuales ha permitido que cada integrante mantenga un patrimonio neto envidiable:

J-Hope: Se mantiene como el miembro con mayores ingresos, con un estimado de 26 millones de dólares gracias a sus éxitos como solista.

Se mantiene como el miembro con mayores ingresos, con un estimado de gracias a sus éxitos como solista. V (Taehyung): Su fortuna se calcula en 22 millones de dólares .

Su fortuna se calcula en . Jimin: El bailarín principal acumula aproximadamente 20 millones de dólares .

El bailarín principal acumula aproximadamente . RM: El líder del grupo posee cerca de 15 millones de dólares , sustentados en sus regalías por más de 130 canciones de su autoría.

El líder del grupo posee cerca de , sustentados en sus regalías por más de 130 canciones de su autoría. Jungkook: Se estima que su patrimonio supera los 14 millones de dólares.

Con el anuncio de su nueva gira y álbum para 2026, se proyecta que el impacto económico de la banda en el mercado musical global alcance nuevas cimas, consolidando su posición como líderes indiscutibles del K-pop.