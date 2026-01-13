BTS anuncia gira mundial 2026 e incluye dos presentaciones en Lima

BTS confirmó oficialmente su gira mundial 2026, con la que regresará a los escenarios tras casi cuatro años de pausa. El anuncio fue realizado a través de su sitio web oficial y sus redes sociales, donde el grupo dio a conocer los primeros países que formarán parte de su tour internacional, entre los destinos incluidos se encuentra Perú.

BTS llega a Perú: ¿Cuándo y dónde se presentarán?

BTS ofrecerá dos conciertos en Lima los días 9 y 10 de octubre, aunque hasta el momento no se ha confirmado el recinto donde se realizarán las presentaciones.

El regreso del grupo de K-pop se da luego de un periodo en el que sus integrantes estuvieron enfocados en proyectos solistas y en el cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Tras la pausa como agrupación, BTS había dado señales de una reunión progresiva, lo que incrementó la expectativa del Army (club de fans) por un retorno a los escenarios.

¿Qué se sabe de las entradas de BTS en Perú?

Hasta el momento no hay información sobre el inicio de la preventa y venta de entradas para las presentaciones de BTS en Perú, pero como en giras anteriores, se prevé que la membresía oficial de la agrupación en la plataforma Weverse cuente con beneficios para el acceso anticipado a la venta de entradas.

El anuncio del tour coincide con el lanzamiento de un nuevo álbum del grupo. La preventa del disco comenzará el 16 de enero y su disponibilidad está prevista para el 20 de marzo de 2026.

La producción incluirá 14 canciones interpretadas por los siete integrantes, convirtiéndose en su primer trabajo conjunto desde 2022.

¿Qué otros países visitará BTS?

La gira mundial 2026 de BTS abarcará presentaciones en Asia, América, Europa y otras regiones. Según la información de su sitio oficial, no todas las fechas fueron anunciadas en un solo comunicado, por lo que el calendario podría ampliarse por etapas en las próximas semanas.

Toda la información relacionada con la gira mundial 2026 se irá anunciando en el sitio web oficial de la agrupación.