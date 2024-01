Cada ampliación del Reinfo genera impunidad y competencia desleal en la minería, advirtió especialista

Actualidad José De Echave: "Sería la tercera vez que el Congreso extiende su vigencia del Reinfo"

Reforma minera en debate

El especialista en conflictos mineros José De Echave, exviceministro en Gestión Ambiental, aseguró que observa con "mucha preocupación" una iniciativa legislativa para la modificación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En Enfoque de los Sábados, el economista analizó la propuesta que ha sido trabajada en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que busca ampliar nuevamente el plazo para una "supuesta formalización" en la minería.

"El dictamen busca ampliar por 90 días un nuevo período de inscripción para estos mineros. De aprobarse esta sería la tercera vez que el Congreso extiende su vigencia o reabre la inscripción en este Registro Integral de Formalización Minera. Un registro que se creó el 2016, un registro que era excepcional y perentorio y que ha sido ampliado de manera reiterada. Se amplió el 2019, el Congreso aprobó una Ley 31007 en el periodo de Vizcarra, se volvió ampliar el 2021 hasta diciembre de este año. Ahora se está planteando nuevamente la ampliación", dijo.

José De Echave consideró que el "gran problema" del Reinfo nació como algo excepcional por lo que no tiene sentido tener un registro permanentemente abierto y permanentemente ampliándose.

"Para empezar cualquier minero que está escrito en el Reinfo, un fiscal no lo puede denunciar, y el Reinfo le permite eso, trabajar sin ser denunciados. Incluso si son desactivados en el Registro no pueden ser juzgados. El Reinfo es un registro ha sido un mecanismo y lo cierto que cada modificación y cada ampliación, cada cambio lo que genera es impunidad y lo que genera también es competencia desleal entre los mineros que sí están cumpliendo con los requisitos y me refiero también por los mineros informales que están haciendo los esfuerzos por formalizarse", aclaró.

Además, José De Echave recordó que la Defensoría del Pueblo ya señaló que las medidas tomadas en el Congreso en la minería desnaturalizan el carácter excepcional y temporal siendo perjudicial para la sostenibilidad del país y benefician a la minería ilegal.

Diferencia entre minería formal e ilegal

José De Echave explicó que la minería informal es aquella actividad que se desarrolla en zonas no prohibidas por la legislación y que se desarrolla sin que los mineros trabajen cumpliendo los requisitos de la legislación.

De otro lado, afirmó, la minería ilegal es aquella actividad que se desarrolla en zonas prohibidas como cuerpos de agua, ríos, lagunas, áreas protegidas y que "nunca podrán formalizarse".

"En los últimos 20, 25 o 30 años, así como ha habido un boom o un crecimiento de la gran minería, la mediana minería y la minería formal, en paralelo ha habido un crecimiento y expansión de esta actividad, en muchos casos informal y en otros casos claramente y abiertamente ilegal y en varios otros casos donde la frontera entre los informales e ilegal no está claramente establecido.

Además, José De Echave precisó que hasta hace 10 o 15 años cuando se hablaba de minería informal, en el Perú se hablaba de cuatro zonas: Madre de Dios, Puno, el sur medio (sur Ica, norte de Arequipa y occidente de Ayacucho) y La Libertad. Sin embargo, aseguró que hoy en día "prácticamente no hay departamento en el país donde no hay este tipo de actividad".

"Es una actividad que ha crecido enormemente, ha crecido en poder económico (...) es un sector que ha acumulado poder político, inicialmente poder político en los territorios: alcaldes y gobernadores regionales. Pero hoy en día una clara influencia a nivel nacional y el Congreso es un excelente ejemplo de eso y los acuerdos que algunos partidos políticos en campañas electorales que han firmado con los mineros ilegales también es un ejemplo de eso. Además, es un sector que controla territorios con mucha violencia", expresó.