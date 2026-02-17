Censura a José Jerí: ¿Qué pasará con la economía peruana tras la salida del mandatario?

El Pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí en su cargo de presidente del Parlamento y, por consiguiente, encargado de la Presidencia de la República. Con 75 votos a favor, la Representación Nacional declaró la vacancia del cargo, dejando al país a la espera de la elección de un nuevo sucesor prevista para este miércoles 18 a las 6:00 p.m.

Ante este nuevo episodio de inestabilidad, los economistas Alfredo Thorne, Jorge González Izquierdo y Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), analizaron los posibles efectos de esta decisión en las finanzas del país.

Sin riesgo de inestabilidad a corto plazo

Para el economista Jorge González Izquierdo, la salida de Jerí no provocará una crisis económica profunda. Según explicó, la cercanía de las elecciones generales de 2026 y la solidez de las instituciones electorales (JNE, RENIEC y ONPE) brindan un marco de seguridad.

"La censura al señor Jerí no va a provocar ninguna inestabilidad apreciable, importante en el comportamiento de la economía peruana", afirmó González Izquierdo, resaltando que en solo cuatro meses el país tendrá un nuevo gobierno elegido por cinco años.

El especialista recordó que la economía peruana ha demostrado una "resiliencia muy fuerte" frente a crisis incluso más graves en la última década. Como prueba de ello, mencionó que, a pesar de haber tenido siete presidentes en diez años, la inversión privada creció cerca de un 10 % en 2025, impulsada principalmente por el sector minero.

Asimismo, Alfredo Thorne considera que, probablemente, se presente el mismo escenario que hubo con la salida de Dina Boluarte, puesto que no se registró un mayor movimiento en los indicadores económicos que, lejos de empeorar, las expectativas empresariales mejoraron.

La incertidumbre: el freno al crecimiento

Por su parte, Víctor Fuentes, representante del IPE, señaló que aunque los fundamentos macroeconómicos siguen siendo sólidos, la "absoluta y total incertidumbre" política tiene un costo social y económico que no debe ignorarse.

Fuentes advirtió que el constante cambio de autoridades impide avanzar en reformas de largo plazo, como en el caso de Petroperú o el combate a la minería ilegal. "La preocupación de fondo es que nos estemos acostumbrando a que un presidente dure un año o menos. Así va a ser imposible avanzar en ningún tipo de reforma económica, política y social", sentenció el economista.

Según el IPE, si el Perú tuviera estabilidad política e instituciones sólidas, el ritmo de crecimiento no sería del 3.4 % (registrado en 2025), sino que "fácilmente podría estar alrededor del 5 % o 6 %" aprovechando el contexto internacional favorable.

Para el 2026, el instituto proyecta un crecimiento más moderado de 2.7 %, con un mayor ajuste en la segunda mitad del año debido a la incertidumbre.

Recomendaciones para el sucesor

Thorne resalta que, lo que sostiene la economía peruana es la constitución y el respeto al modelo económico, por lo que se esperaría que "al tener un Congreso con la mayoría de derecha, las condiciones tampoco cambiarían". Además, los candidatos que se encuentran liderando el podio, también están a favor de mantener el modelo económico.

Por su parte, González Izquierdo fue enfático al recomendar que el nuevo gobierno se limite a administrar el país hacia la transición:

"No se metan a hacer reformas estructurales de largo plazo, porque esas reformas le corresponden a un gobierno que se queda 5 años, no a uno que tiene 4 meses".

Finalmente, Fuentes subrayó que, aunque el país mantiene un impulso económico por el consumo privado y la inversión minera, el ruido político actual está haciendo que el Perú "desaproveche" su verdadero potencial de desarrollo.