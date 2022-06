Senamhi indica que este invierno será más frío de lo habitual. | Fuente: RPP

Perú entró en su temporada más fría, un invierno en cual el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) espera que la temperatura baje a 12 grados en Lima y hasta menos 21 grados en regiones como Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua.

Estas últimas regiones ya se están viendo impactadas por las heladas, que no solo representan un problema de salud sino también económico. La profesora de la escuela de gestión pública de la universidad del pacífico, Silvana Huanqui, nos explica por qué.

"El fenómeno de las heladas afectan fuerte y negativamente a la población. por un lado, el impacto se da por la agricultura y la ganadería (...) por la pérdida de enormes áreas de cultivo, la muerte del ganado por frío, hambre, enfermedades, etc. y por otro lado en el caso de la salud (...) podemos hacer hincapié en el impacto económico que representa para las familias el incremento de la morbilidad y el gasto en salud", explicó Silvana Huanqui, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico

No solo los departamentos de la sierra se ven afectados por el descenso de las temperaturas. En la selva se da el fenómeno conocido como el friaje que, según el Senamhi, impacta principalmente a Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, San Martín, Loreto y la ceja de selva de Puno.

En el caso de Puno, donde la pobreza afecta a cuatro de cada 10 personas, las caídas de temperaturas ya han implicado fuertes pérdidas para 28 mil productores de agricultura familiar, según la Convención del Agro Peruano (Conveagro).

Roger Florez, presidente regional de Conveagro Puno, comentó a RPP cuánto pierde la producción agraria de su región por las heladas y el friaje.

"En cultivos se pierde la quinua, la cañihua, el tarwi, el haba, la papá, que es afectada cuando hay mucha lluvia ¿y entonces la producción cuánto pierde? de 82% a 84% se pierde. en la crianza de camélidos, en la ganadería de 96% y de eso no toma interés el Midagri",

El presidente de Conveagro Puno agregó que solo en el sector alpaquero unas 18 mil familias se estarán viendo afectadas con las heladas, al igual que cada año.

Ante esta situación, para este año el gobierno ha establecido un Plan Multisectorial que asciende a 524 millones de soles para la implementación y acondicionamiento térmico de viviendas, establecimientos y cobertizos, así como la vacunación contra la influenza, la entrega de kits a la población vulnerable, entre otras acciones.

Sin embargo, a pesar de que anualmente se asignan recursos para la prevención de esta problemática, cada año se reporta ineficiencia en la ejecución de este presupuesto para combatir las bajas temperaturas, ¿por qué en estos años no hay un avance en esta situación?

"Porque es un tema de la no ejecución de los presupuestos participativos, por un lado, por otro las poblaciones no conocen los mecanismos a través de los cuales pueden participar en la ejecución presupuestal y porque no hay una costumbre de rendición de cuentas por las autoridades. Si tuviéramos este hábito de que las autoridades nos rindan cuentas de en que se usa el dinero todo esto mejoraría", comentó Jubitza Franciskovic, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Esan

Para el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) en los próximos meses serán afectadas más de 434 mil hectáreas agrícolas por las heladas y el friaje en 13 regiones del país.

Franciskovic señala que, pese a que la mayoría de afectados por las bajas temperaturas usan fertilizantes artesanales porque pertenecen a la agricultura familiar, la crisis de este insumo podría llegar a aumentar en 20% la afectación de los cultivos.