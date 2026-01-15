En 3 años se duplicaría la demanda del cobre para el uso de la inteligencia artificial: ¿Cómo Perú podría aprovechar su potencial?

A inicios de este año 2026, el precio del cobre alcanzó un nuevo máximo histórico: 13 mil dólares por tonelada, alrededor de 6 dólares la libra.

Tan solo en 3 años se duplicaría la demanda del cobre para el uso de la Inteligencia artificial, así lo afirmó Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Esta demanda, que mantiene una tendencia al alza, se ve reflejada en los altos precios de los metales que el mundo ha experimentado. A inicios de este año 2026, el precio del cobre alcanzó un nuevo máximo histórico: 13 mil dólares por tonelada, alrededor de 6 dólares la libra. ¿Cómo podría el Perú aprovechar este potencial?

"El crecimiento de cobre, primero se justificó por la huella de carbono, es decir, el reemplazo de todo lo que es combustibles fósiles, por el cambio a combustibles renovables o energías renovables y que demandaba una red y una infraestructura distinta", indicó Ortiz a RPP durante su participación en la Semana de la Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú.

"Sin embargo, en los últimos 3 a 4 años, el crecimiento de la inteligencia artificial y los data center para poder procesar esta información a tenido un crecimiento exponencial, a tal punto que ya todo parece indicar que en 3 o 4 años el principal consumidor de cobre del mundo ya no van a ser las industrias renovables o las baterías para carros, sino va a ser todos los data center en el mundo", continuó.

De hecho, en el Perú, entre enero y octubre de 2015, se ha mantenido el crecimiento en la producción de minerales clave como el oro (0,3 %), plata (8,8 %), entre otros.

"Esta tendencia suma más a la demanda del cobre y la sostenibilidad del precio. Así que la oportunidad del Perú de poder ser un actor para suministrar y ser un proveedor de este insumo para el crecimiento mundial es clave", finalizó