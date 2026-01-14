Foro Económico Mundial: el 50 % de expertos advierte un futuro “turbulento” en los próximos dos años, ¿por qué?

Según la 21ª edición del Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial, la incertidumbre se ha convertido en el tema definitorio de nuestra era. Los resultados de la Encuesta de Percepción de Riesgos Globales (GRPS), que recoge la visión de más de 1,300 expertos, sostienen que el 50 % de los encuestados anticipa un panorama "turbulento" o "tormentoso" para los próximos dos años.

Asimismo, una percepción negativa que se eleva al 57 % cuando se mira a una década. Por el contrario, solo un 1 % de los líderes prevé un escenario de calma.

El informe destaca que estamos entrando en una era de competencia acelerada, donde los mecanismos de cooperación multilateral están sufriendo un retroceso. De hecho, el 68 % de los consultados prevé un orden mundial fragmentado o multipolar, en el que las potencias regionales imponen sus propias reglas en lugar de colaborar.

En este contexto, la "confrontación geoeconómica" se ha posicionado como el riesgo número uno con mayor probabilidad de generar una crisis global en 2026. Andrew George, Presidente de Specialty en Marsh Risk, señaló al respecto: "Las sociedades divididas están siendo empujadas más cerca del borde de la inestabilidad social y el aumento del conflicto".

Riesgos que golpean el bolsillo

Para el público general, el informe advierte sobre una escalada en los riesgos económicos. La inflación y el descenso económico han subido ocho posiciones en el ranking de gravedad a corto plazo, situándose como amenazas directas para la estabilidad de los negocios y los hogares.

Esta presión económica alimenta la polarización social, un fenómeno que el informe describe bajo la narrativa de "las calles contra las élites". Este sentimiento de exclusión política y desilusión con las estructuras de gobierno tradicionales está dejando a los ciudadanos cada vez más escépticos sobre la capacidad de las políticas actuales para mejorar su calidad de vida.

IA e infraestructura: ¿Hay amenazas en el futuro cercano?

Uno de los datos más alarmantes es el ascenso de los riesgos asociados a la Inteligencia Artificial (IA). Este riesgo ha pasado del puesto 30 al puesto 5 en gravedad para un horizonte de 10 años. George concluyó que la IA y la computación cuántica están "remodelando rápidamente los mercados laborales y la geopolítica", lo que requiere una acción conjunta entre gobiernos y empresas para evitar interrupciones sistémicas.

Finalmente, el reporte hace un llamado de atención sobre la infraestructura crítica (redes eléctricas, cables submarinos, etc.), calificándola como una "bomba de tiempo" poco atendida. Peter Giger, Director General de Riesgos del Grupo Zurich, advirtió:

"Dependemos de sistemas que están poco preparados y con insuficiente financiamiento. Cuando la infraestructura falla, todo lo demás está en riesgo".

A pesar de este diagnóstico, el informe concluye que el futuro no es un camino fijo y que la colaboración estratégica, incluso en medio de la competencia, sigue siendo la clave para reconstruir el orden global y enfrentar desafíos compartidos como el cambio climático y la estabilidad económica.