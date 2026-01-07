ProInversión y Petroperú bajo la lupa de Contraloría por no concretar venta de inmuebles

En 2024, el Decreto de Urgencia N.º 013‑2024 asignó a Proinversión la venta, disposición y otras modalidades de gestión de todos los bienes inmuebles y predios propiedad de Petroperú. Sin embargo, la Contraloría General de la República alertó sobre posibles riesgos en este proceso, señalando problemas legales y administrativos que podrían retrasar la venta y complicar el cumplimiento de los plazos fijados por el Ejecutivo.

En el informe de orientación de oficio, el ente de control señaló que varios de los 55 inmuebles evaluados presentan cargas, gravámenes u otras contingencias legales, situación que limita su libre disposición y complica su colocación en el mercado mediante subasta u otras modalidades.

“El convenio Proinversion - Petroperú celebrado en el marco del artículo 6.2 del Decreto de Urgencia N° 013-2024, carece de una planificación específica, lo que ha generado que no se haya concretado la venta de ningún inmueble a la fecha”, advierte el documento.

Entre los bienes e inmuebles incluidos en la lista se incluyen casas, terrenos, solares y fincas ubicados a lo largo y ancho del país.

Cronología

13 de setiembre de 2024: se encarga a Proinversión la venta y disposición de inmuebles a través del Decreto de Urgencia N.º 013‑2024

1 de abril de 2025: Petroperú remitió a Proinversión un listado de 35 activos de libre disposición y el listado de 20 inmuebles con procesos judiciales arbitrales u otros.

16 de mayo de 2025: Petroperú informó la entrega completa de las fichas técnicas de 55 inmuebles que integran el Listado de Activos.

16 de junio de 2025: Proinversión informó que solo dos inmuebles podrían ser ofrecidos mediante la modalidad de proyectos en activos y el resto de activos mediante subasta. Los otros 20 activos con contingencias legales limitan su libre disponibilidad.

18 de julio de 2025: Se firma convenio para la venta de los inmuebles. 309 días después de emitido el DU y a 67 días de culminar la vigencia del mismo.

Convenio carece de cronograma y retrasa venta de inmuebles

El convenio suscrito entre Petroperú y ProInversión para la gestión y venta de los bienes inmuebles de la empresa estatal no cuenta con plazos ni un cronograma de actividades, según el informe de la Contraloría. El documento señala que esta omisión limita el cumplimiento del encargo a ProInversión, ya que a la fecha no se ha vendido ni dispuesto ningún predio de libre disponibilidad.

El informe también resalta que la falta de planificación y la demora en la implementación del convenio han impedido la optimización financiera de Petroperú, cuya sostenibilidad depende de la venta de estos activos.

“El retraso en la implementación del numeral 6.2 del articulo 6 del D.U. N° 013-2024 cuyo vencimiento fue setiembre de 2025, así como, prescindir de una planificación adecuada en el convenio específico, ha ocasionado que a la fecha no se haya realizado ninguna venta y/o disposición de los activos de libre disponibilidad; limitando la optimización para la sostenibilidad financiera de Petroperú”, indicó.