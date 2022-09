Esta es la segunda vez que rebajan la calificación de Petroperú a “bono basura”. | Fuente: Andina

Petroperú volvió a recibir la calificación de "bono basura" tras una reciente evaluación de Fitch Ratings, que la situó por debajo del grado de inversión.

La agencia Fitch Ratings pasó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de la petrolera estatal a largo plazo en dólares y soles a BB+ desde BBB- y mantuvo la perspectiva de la compañía en negativa.

¿Por qué se bajó la calificación de Petroperú?

Según la agencia calificadora, esta rebaja refleja un "debilitamiento en la liquidez de Petroperú, el persistente y elevado apalancamiento, el insuficiente apoyo gubernamental y la incertidumbre sobre su capacidad para mantener sus línea de crédito".

Con la rebaja, Fitch sostuvo que son inadecuadas las finanzas no auditadas que revela Petroperú.

"Además, la compañía reveló que US$ 1,200 millones de sus US$ 2,900 millones de línea de crédito revolventes no comprometidas están en revisión con los prestamistas", indicaron.

Aunque el Gobierno ha extendido el préstamos dado a la petrolera estatal, que tiene un periodo de gracia para pagar hasta agosto del 2024, consideraron que este apoyo queda corto ante la necesidad de liquidez de Petroperú.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que se da la calificación de "bono basura" a Petorperú. A mediados de marzo de este año Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) redujo la calificación crediticia de la empresa estatal a BB+ desde BBB-.

La calificación que tiene actualmente la petrolera estatal es la más baja del grado de inversión, pero, ¿qué significa esto?



¿Qué significa "bono basura"?

Los bonos basura, también conocidos como de alto rendimiento, son aquellos de baja calidad crediticia, que tienen grado no-inversión según las agencias de rating.

Estos son emitidos por entidades o gobiernos con un riesgo de quiebra más elevado que el de los bonos de grado de inversión.

De acuerdo con el BBVA, la principal característica de estos bonos es que presentan un riesgo elevado de impago tanto del capital como de los intereses aunque, para compensarlo, ofrecen una rentabilidad elevada.

En el caso de Fitch, los bonos considerados basura o sin grado de inversión son los que tienen una calificación BB, B, CCC, CC, C y D.

Las definiciones de estas calificaciones van desde "Más propensas a los cambios en la economía" para las BB hasta "Ha incumplido sus obligaciones y se considera que en general faltará en la mayoría de estas" para las D.



Riesgo para Petroperú

El ex presidente de Petroperú, Carlos Paredes, explica que de acuerdo a las agencias calificadoras, la petrolera ya no puede pagar sus deudas, ni siquiera con la refiería de Talara en funcionamiento.

Paredes señala que esta rebaja hace que la empresa estatal no pueda emitir bonos en el mercado internacional a las tasas más favorables, pues solo podría hacerlo a tasas muy altas.

"No le conviene financiarse de este modo. Lo único que le queda es pedirle al MEF que le gire un cheque, como ya lo hizo en mayo al darle de US$ 750 millones, y tiene otro vencimiento de deuda de US$ 330 millones en los próximos meses, por lo que tendrá que pedirle nuevamente recursos", dijo al diario Gestión.

Paredes indica que si el MEF no le otorga más recursos a Petroperú, la petrolera corre en riesgo de entrar en default pues tiene vencimientos de deudas adicionales y no tiene liquidez para pagarlas.