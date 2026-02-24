“De las voces que mejor me han imitado”: Paloma San Basilio elogia a su imitadora de ‘Yo Soy’

y destacó su participación en el programa de imitación.

La cantante española Paloma San Basilio sorprendió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje a la imitadora Mayrely Caballero, conocida por su participación en Yo Soy. La artista no escatimó en halagos y destacó el talento de la concursante por su interpretación.

“Maravillosa, eres de las voces que mejor me han imitado. Enhorabuena”, escribió la reconocida intérprete. El comentario fue recibido como un importante respaldo para la imitadora, quien ha dedicado meses de preparación para perfeccionar cada detalle vocal y escénico.

Mayrely Caballero no tardó en responder al elogio y expresó su emoción y gratitud. “Gracias, no sabe lo mucho que me he esforzado para poder hacerle un gran tributo, la amo, muchas gracias”, manifestó, evidenciando la admiración que siente por la española.

¿Quién fue el último ganador de Yo Soy?

Gabriela Villanueva, oriunda de Ilo, logró el trofeo como Michael Jackson tras una ardua competencia en la final junto con los imitadores de Green Day (Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos) y Alejandra Guzmán (Melissa Ángeles).

Para la gala final, Gabriela decidió iniciar con Billie Jean, una de las canciones más populares y exitosas del ‘Rey del Pop’ haciendo que el público y el jurado la aplauda de pie.

Del mismo modo, la artista se llevó todos los elogios al cantar e interpretar la coreografía de Thriller, uno de los temas más históricos de Jackson. “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Yo vengo desde muy lejos para ver qué pasaba”, dijo tras escuchar su nombre como la ganadora.

De igual manera, resaltó el trabajo realizado por sus compañeros con quienes espera seguir “compartiendo escenario”.