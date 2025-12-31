Alexa Nikolas acusa a Daniel Curtis Lee de lucrar con Tylor Chase, actor de Nickelodeon en situación de calle

Alexa Nikolas, recordada por su participación en Zoey 101, cuestionó públicamente a Daniel Curtis Lee, acusándolo de aprovecharse mediáticamente de la situación de Tylor Chase, exintegrante del Manual de supervivencia escolar de Ned que actualmente vive en situación de calle.

A través de varias historias en Instagram, Nikolas señaló que Daniel estaría obteniendo ingresos en TikTok gracias a los videos que ha publicado relatando cómo intenta ayudar a su excompañero de reparto, quien enfrenta problemas de adicción y salud mental.

La actriz también aseguró que ella ha colaborado discretamente, mencionando que cubrió gastos de comida de Chase para enero, pero recalcó que no todo debe hacerse público: “Lo que sucede en privado, pertenece al ámbito privado”, expresó.

La respuesta de Daniel Curtis Lee

Ante las críticas, Daniel Curtis Lee —quien interpretó a Cookie en la popular serie— negó estar lucrando con el caso. Explicó que su intención fue visibilizar la situación de Tylor para conseguir apoyo y aseguró que, pese al alcance de sus publicaciones, prácticamente no ha recibido dinero por ellas.

“Estoy verdaderamente decepcionado de Alexa. ¿Quieres saber cuánto gané por ayudar a Tylor? Con 24 millones de vistas obtuve solo un dólar”, afirmó. Agregó además que, al momento de publicar los videos, no formaba parte del programa de monetización de la plataforma.

Según Curtis, su objetivo fue atraer atención nacional para generar presión para que las autoridades y organizaciones se involucren en la protección de personas vulnerables como su amigo.

Más críticas desde el elenco

Las observaciones hacia Daniel no solo provinieron de Nikolas. Doris Trembley, otra actriz vinculada a la producción de Nickelodeon, también lo cuestionó, calificando como inapropiado grabar a alguien en una situación tan delicada.

“Apuntar una cámara a una persona que atraviesa el peor momento de su vida es perturbador”, declaró, señalando además el impacto emocional que estos videos podrían tener en la familia de Chase. Trembley explicó que también intentó ayudarlo, pero subrayó que cualquier recuperación depende de que él mismo esté dispuesto a recibir apoyo.