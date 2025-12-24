Tylor Chase, actor de Nickelodeon, se reencuentra con su excompañero de elenco tras ser visto en la indigencia

El actor Tylor Chase, quien formó parte de la serie de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned (Ned’s Declassified School Survival Guide), se alojó en un hotel gracias al apoyo de su excompañero de elenco, Daniel Curtis Lee, luego de que se difundieran imágenes que evidenciaban que vivía en situación de calle.

Chase, de 36 años, interpretó al personaje Martin Qwerly en 33 episodios emitidos entre 2004 y 2007. Por su parte, Lee, de 34, dio vida a Simon 'Cookie' Nelson-Cook y participó en 54 capítulos de la producción juvenil.

El reencuentro entre Tylor Chase y Daniel Curtis Lee

Un video publicado en Instagram muestra el reencuentro entre ambos actores. Luego, Lee ayuda a Chase a instalarse en una habitación de hotel para brindarle un espacio temporal.

Lee explicó en sus redes que logró comunicarse nuevamente con su antiguo compañero tras varios intentos y que pudo ayudarlo a conseguir alojamiento. También contó que, durante el encuentro, Chase habló por teléfono con su padre, y eso influyó positivamente en su estado de ánimo.

"Lo único que realmente podemos darle a la gente es amor y algo de tiempo, y me alegra que haya podido tener esa conexión con su papá", expresó Lee. Añadió que Chase "se mostró muy receptivo a conversar" sobre su futuro y que "en un momento incluso hicimos una pequeña oración".

Daniel Curtis Lee detalla acuerdos con la familia de Tylor Chase

Daniel Curtis Lee indicó que conversó con la madre de Chase, quien le pidió evitar entregarle dinero en efectivo, al considerar que "podría ser peligroso", por lo que decidió respetar su solicitud. También mencionó que evalúa la posibilidad de establecer un fideicomiso "condicionado a que una persona pueda ocuparse de su rehabilitación o algún tipo de este proceso".

"De verdad creo que podemos ayudar a Tylor a ponerse de pie nuevamente, y con la temporada navideña lo siento muy presente", señaló Lee. "Lo tengo en el corazón y en la mente".

Esta noticia se conoció un día después de que autoridades de Riverside, California, informaran que no está determinado desde cuándo Chase se encuentra sin vivienda.

"No sabemos cuánto tiempo ha estado en situación de indigencia", declaró a Daily Mail Ryan Railsback, oficial de información pública del Departamento de Policía de Riverside.

La policía señala que Tylor Chase coopera con los oficiales y recibe apoyo semanal

Railsback indicó que, durante los encuentros con la policía, Tylor Chase siempre mantuvo una actitud respetuosa. "En todas nuestras interacciones ha sido cordial y cooperativo con nuestros oficiales", afirmó. Además, precisó que agentes del Equipo de Vinculación de Seguridad Pública lo contactan !al menos una vez por semana" para ofrecerle distintos recursos, incluyendo opciones de albergue temporal.

Las autoridades señalaron que no han tenido comunicación con familiares del actor mientras permanece sin vivienda. "En cuanto a la familia, no tengo conocimiento de que los oficiales hayan intentado comunicarse con parientes en su nombre", añadió Railsback.

Anteriormente, el funcionario había informado a TMZ que Chase rechazó de manera reiterada refugio, tratamiento por consumo de drogas o alcohol y servicios de salud mental ofrecidos por la división de alcance comunitario del departamento.