Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon, destrozó la habitación donde fue alojado tras ser visto en la indigencia

Daniel Curtis Lee, exintegrante de la serie de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned, informó que Tylor Chase destrozó la habitación del hotel donde había sido alojado de manera temporal para que pudiera resguardarse de las calles.

El actor relató lo ocurrido a través de sus redes sociales el día de Navidad, donde compartió una actualización sobre la situación de su excompañero de reparto, quien actualmente se encuentra en la indigencia.

Así quedó la habitación del hotel donde se alojó Tylor Chase

Según Daniel, la administración del hotel se comunicó con él pocas horas después de registrar a Tylor para advertirle que la puerta de la habitación estaba abierta, la refrigeradora había sido derribada y el microondas estaba dentro de la tina.

Lee señaló que había conducido cerca de 80 kilómetros desde Los Ángeles hasta Riverside para conseguirle un hotel a Chase, ante la llegada de una fuerte tormenta en la zona. La idea era brindarle un lugar seguro donde pasar la noche.

Sin embargo, admitió que la familia de Chase ya le había advertido que sus experiencias anteriores al hospedarlo en hoteles no habían sido positivas. Lee reconoció que pensó que esta vez la situación sería distinta.

Tras lo ocurrido, el actor manifestó que está evaluando otras alternativas para ayudar a Chase, pero criticó las políticas que existen en California para brindar apoyo a personas en la indigencia que requieren asistencia inmediata.

Hace unos días, el actor Shaun Weiss, quien trabajó en su infancia en la película Mighty Ducks y que también atravesó una etapa de indigencia antes de recuperarse, intentó colaborar con Tylor Chase ofreciéndole una habitación en un centro de rehabilitación ubicado en San Clemente, California, aunque hasta el momento el actor no ha aceptado ingresar.

La ayuda de Daniel Curtis a Tylor Chase

Daniel Curtis Lee hizo pública su ayuda a Tylor Chase al conseguirle una habitación de hotel, luego de que un video del actor se viralizara en redes sociales mostrando su situación de indigencia en California.

Ambos se reunieron para comer en una pizzería y que luego acompañó a Chase al hotel, donde explicó que se quedaría mientras coordinaba con otras personas un plan de ayuda.

"Muchísima gente se ha estado comunicando conmigo para saber si sigo en contacto con Tylor desde aquel último video de TikTok en el que fui a verlo", dijo Lee en uno de los videos publicados. "Y sí, la verdad es que acabo de terminar una llamada con él".

El actor también explicó que mantenerse en contacto con Chase ha sido "difícil", ya que "un día puede tener teléfono y al siguiente quizá no".

Lee también mencionó que estaba considerando crear un "fideicomiso" para recibir donaciones y ayudar a Chase a salir de su situación, además de buscar programas de rehabilitación adecuados a sus necesidades.

En otro video, Lee indicó que Chase pudo comunicarse con su padre mediante videollamada y que varios excompañeros del elenco estaban colaborando para ayudarlo a ingresar a un centro de rehabilitación.