"Mordí un buitre muerto": Arnold Schwarzenegger revela duros detalles en 'Conan, el bárbaro'

Arnold Schwarzenegger lanzó su nuevo libro de memorias y autoayuda ‘Be Useful: Seven Tools for Life' el cuál ya se encuentra disponible para su compra en sus redes sociales. Precisamente, dentro de este proyecto escrito, el reconocido actor de ‘Terminator’ revela las “cosas terribles” que tuvo que hacer durante el rodaje de 'Conan, el bárbaro', una de sus películas más emblemáticas estrenada en 1982 y dirigida por John Milius.

En el libro, Arnold Schwarzenegger cuenta que, durante el rodaje de 'Conan, el bárbaro', no solo tuvo que aprender a montar caballo en “un camello y un elefante” sino que también tuvo que saltar “desde rocas grandes a escalar y balancearse con cuerdas largas y caer desde una altura”.

"Básicamente fui a otra escuela vocacional para aspirantes a héroes de acción", recalcó. En ese sentido, Schwarzenegger recordó que Milius también le hizo atrastrarse en las rocas “hasta que le sangraran los antebrazos” y huir de perros salvajes “que lograron atraparlo y arrastrarlo hacia un abusto espinoso”.

“Mordí un buitre muerto real y tuve que lavarme la boca con alcohol después de cada toma. En uno de los primeros días de rodaje, me hice un corte en la espalda que requirió cuarenta puntos”, dijo el intérprete de películas como 'Depredador', 'Comando', 'Mentiras verdaderas', entre otros filmes.

Arnold Schwarzenegger en su papel de Conan en 'Conan, el bárbaro' de 1982. | Fuente: Universal Pictures

Cabe recalcar que, pese a las “terribles” escenas por las que tuvo que pasar Arnold Schwarzenegger en 'Conan, el bárbaro', estas no fueron impedimento para que el actor vuelva con su personaje heroico en la secuela de “Conan, el destructor” con el director Richard Fleischer.

Por otro lado, en otra parte del libro ‘Be Useful’, Schwarzenegger también cuenta los pormenores en el rodaje de su éxito ‘The Terminator’ donde usó cada tipo de arma con los ojos vendados para convertirse, realmente, en “una máquina”.

“Me vendaba los ojos hasta que podía hacer cada truco con el arma con los ojos cerrados y disparaba tantas balas en el campo de tiro que ya no parpadeaba cuando disparaba mi arma”, expresa. Además, sostiene que en las filmaciones de ‘Terminator 2’ sus nudillos sangraron luego de que practicara “el movimiento amartilado” de disparar varias veces con una escopeta.

Arnold Schwarzenegger usa espada de 'Conan, el bárbaro' para abrir caja

Hace unos días, Arnold Schwarzenegger mostró, en un video en Instagram, cómo utilizó la popular espada de ‘Conan’ para cortar la cinta adhesiva de una caja que contenía las primeras ediciones de su libro.

"Recibí la primera caja de mis libros, así que traje a todo el equipo para inspeccionarlos (…) Sé que mis reglas pueden ayudarte, sin importar lo que quieras hacer en la vida, porque me han ayudado en cada paso del camino”, expresó el actor.