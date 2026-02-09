Bad Bunny celebra boda real en el Super Bowl 2026 durante su show de medio tiempo

El espectáculo del Conejo Malo en el Super Bowl 2026 no solo hizo historia por su música y estrellas invitadas, sino también por una inesperada boda civil celebrada en pleno escenario.

Este domingo, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, Bad Bunny desató una verdadera fiesta latina durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. La presentación incluyó una potente selección de sus mayores éxitos, múltiples referencias a Puerto Rico, invitados de talla mundial y un momento que sorprendió a millones de espectadores: una boda civil real en pleno espectáculo.

Según informó Variety, la pareja que se casó sobre el escenario —justo después de que el cantante puertorriqueño interpretara MONACO y minutos antes de la aparición de Lady Gaga— contrajo matrimonio legalmente. Un representante del artista confirmó al medio que la unión fue completamente real.

La boda en el medio tiempo de Bad Bunny

“Por el poder que se me otorga, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia”, se escuchó decir a la persona encargada de la ceremonia, antes de que los novios sellaran el momento con un beso. Instantes después, la transmisión enfocó a Gaga, quien aplaudía sonriente antes de continuar el espectáculo acompañada por una orquesta en vivo.

A continuación, Bad Bunny y Lady Gaga se unieron en el escenario para bailar Baile inolvidable, en lo que funcionó como la recepción del matrimonio. La puesta en escena incluyó un enorme pastel de bodas y a los participantes vestidos de blanco, con excepción de Gaga, quien lució un vestido celeste. Durante el momento, Benito se dirigió a los recién casados con la frase: “baila sin miedo, ama sin miedo”, mientras la pareja volvía a besarse ante el público.

Un medio tiempo con sabor latino

La noche del domingo 8 de febrero, los Seattle Seahawks se consagraron campeones del Super Bowl tras vencer a los New England Patriots, pero más allá del resultado deportivo, el gran protagonista fue el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny.

El artista puertorriqueño cumplió su promesa de “hacer bailar al mundo” y se adueñó del escenario con una descarga de música latina, acompañado por Lady Gaga, Ricky Martin y otras sorpresas que encendieron el estadio y las redes sociales.

Bad Bunny y Lady Gaga protagonizaron uno de los momentos más comentados del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Un cierre emotivo y americano

El tramo final del espectáculo llegó con un potente mensaje de unidad: las banderas de todos los países del continente americano aparecieron en escena mientras Bad Bunny los mencionaba uno a uno, incluido Perú, además de Estados Unidos y Canadá, antes de cerrar con Puerto Rico, su tierra natal.

El show culminó con Debí tirar más fotos, rodeado de músicos, bailarines y banderas, transformando el centro del estadio en una auténtica fiesta latina, una de las más memorables en la historia del Super Bowl.

