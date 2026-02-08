Bad Bunny sacudió el Super Bowl 2026 con una presentación histórica junto a Lady Gaga y Ricky Martin

El artista puertorriqueño cumplió su promesa de hacer bailar al mundo en el Super Bowl 2026. Desde el Levi’s Stadium, Bad Bunny lideró un explosivo show de medio tiempo con invitados de lujo.

Bad Bunny prometió que haría bailar al mundo en el Super Bowl 2026 y cumplió con creces. Este domingo, desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, el artista puertorriqueño se adueñó del show de medio tiempo con una descarga de música latina que hizo historia, acompañado por Lady Gaga, Ricky Martin y otras sorpresas que encendieron el estadio.

El espectáculo arrancó con Titi me preguntó, uno de los mayores éxitos de su carrera. Vestido completamente de blanco y con un balón de fútbol americano en las manos, el Conejo Malo recorrió el campo convertido en un gran escenario, cubierto por pasillos de vegetación donde se representaban escenas cotidianas de la vida diaria.

Un mensaje potente y una “casita” llena de estrellas

Aunque hubo fallas técnicas al inicio que interrumpieron brevemente su voz, Bad Bunny retomó el control del show sin perder energía. Desde el techo de su ya icónica casita —la misma que lo acompañó en su gira mundial— lanzó un mensaje contundente: “Las mujeres en el mundo entero deberían andar sin miedo”, justo antes de que sonara Yo perreo sola.

La cámara reveló entonces a varios invitados VIP dentro de la casita, entre ellos la cantante colombiana Karol G, la actriz estadounidense Jessica Alba y el actor chileno Pedro Pascal.

Reggaetón, homenajes y un Grammy en escena

El show continuó con temas como Safaera y Voy a llevarte pa PR, junto a guiños a los pioneros del reggaetón, con fragmentos de Gasolina de Daddy Yankee y Pa’ que se lo gocen de Tego Calderón.

“Bienvenidos a la fiesta más grande del mundo entero”, dijo Bad Bunny antes de interpretar EoO, canción por la que recientemente ganó el Grammy a Mejor Interpretación de Música Global.

Lady Gaga sorprende con salsa y baile inolvidable

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Bad Bunny miró fijamente a la cámara y se presentó con un mensaje inspirador: “Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas”.

Acto seguido, en un extremo del escenario apareció Lady Gaga, quien interpretó una versión en salsa de Die With a Smile junto a una orquesta en vivo. Minutos después, ambos artistas se unieron en el escenario para bailar Baile inolvidable, desatando la ovación del público.

Ricky Martin y un cierre cargado de orgullo latino

Rodeado de decenas de bailarines y acompañado por una orquesta en vivo, Bad Bunny continuó con NUEVAYoL, mientras las pantallas mostraban una imagen simbólica del artista cuando era niño, sosteniendo un Grammy.

“San Francisco, disfruten”, gritó antes de presentar otra gran sorpresa de la noche: Ricky Martin, quien apareció para sumarse a la celebración latina.

El tramo final llegó con El apagón y Café con ron, mientras aparecieron en escena personas con las banderas de todos los países del continente americano, que Bad Bunny fue nombrando uno a uno, incluido Perú, antes de cerrar con Puerto Rico.

El show culminó con Debí tirar más fotos, en medio de banderas, músicos y bailarines, transformando el centro del estadio en una auténtica fiesta latina que ya quedó grabada en la historia del Super Bowl.