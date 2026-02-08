Últimas Noticias
Super Bowl 2026: Lady Gaga goza y canta al ritmo de salsa una nueva versión de su tema ‘Die with a smile’

Lady Gaga se puso a cantar una nueva versión de salsa de su tema Die with a smile.
Lady Gaga se puso a cantar una nueva versión de salsa de su tema Die with a smile.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Ritmo latino en el Super Bowl 2026! Junto a Bad Bunny, la cantante Lady Gaga sorprendió al bailar salsa y ser ovacionada por el público en el Levi's Stadium en California.

Paren todo. Lady Gaga sorprendió en el medio tiempo del Super Bowl 2026. La icónica cantante de pop interpretó una nueva versión de salsa de su tema Die with a smile, dejando felices a los espectadores que acudieron a ver la final de la el Levi's Stadium en Santa Clara, California, este domingo 8 de febrero.

En efecto, la artista estadounidense no dudó en cantar y moverse al ritmo de salsa para dejar el sabor latino en la final de la National Football League (NFL) entre el New England Patriots y Seattle Seahawks.

Noticia en desarrollo….

Tags
Super Bowl 2026 Lady Gaga

