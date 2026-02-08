Super Bowl 2026: Lady Gaga goza y canta al ritmo de salsa una nueva versión de su tema ‘Die with a smile’

Paren todo. Lady Gaga sorprendió en el medio tiempo del Super Bowl 2026. La icónica cantante de pop interpretó una nueva versión de salsa de su tema Die with a smile, dejando felices a los espectadores que acudieron a ver la final de la el Levi's Stadium en Santa Clara, California, este domingo 8 de febrero.

En efecto, la artista estadounidense no dudó en cantar y moverse al ritmo de salsa para dejar el sabor latino en la final de la National Football League (NFL) entre el New England Patriots y Seattle Seahawks.

Noticia en desarrollo….