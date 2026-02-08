Super Bowl 2026: Green Day sacudió el Levi’s Stadium con 'American Idiot', pero sin mensaje directo contra Trump

La banda liderada por Billie Joe Armstrong abrió el Super Bowl 2026 con un potente repaso de sus clásicos, en medio de la expectativa por un posible pronunciamiento político que finalmente no ocurrió.

Tal como se había anunciado, Green Day puso la cuota musical en la ceremonia de apertura del Super Bowl 2026, ofreciendo una presentación breve, pero intensa en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La banda interpretó algunos de sus temas más emblemáticos, aunque evitó cualquier mensaje directo contra el Gobierno de Estados Unidos, pese a la expectativa del público.

El show comenzó con Holiday y, sin mediar saludo ni discurso, continuó con Boulevard of Broken Dreams. Para cerrar su participación, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool desataron la ovación del estadio con American Idiot, uno de los himnos más reconocidos de su carrera.

“Don’t wanna be an American idiot” fue la frase con la que Armstrong selló la presentación, provocando aplausos y gritos entre los miles de asistentes, antes de dar paso al partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. A diferencia de otras ocasiones, el vocalista no hizo comentarios adicionales sobre su postura política ni mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las recientes críticas de Green Day contra ICE

La actuación de Green Day en el Super Bowl se produjo pocos días después de que Billie Joe Armstrong lanzara un duro mensaje contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un concierto en San Francisco, el pasado 6 de febrero.

“Esto es para todos los agentes de ICE, estén donde estén: renuncien a ese trabajo. Cuando todo esto termine —porque terminará— Donald Trump, Kristi Noem, Stephen Miller, J.D. Vance y compañía los botarán como basura”, dijo el cantante, en declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Green Day interpretó 'Holiday', 'Boulevard of Broken Dreams' y 'American Idiot' en la ceremonia de apertura del Super Bowl 2026.Fuente: EFE/EPA/John G. Mabanglo

Trump se pronuncia contra Green Day

Semanas antes del Super Bowl 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no asistiría al evento y se manifestó en contra tanto de Bad Bunny como de Green Day, artistas que forman parte del cartel musical del gran juego.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hacen es sembrar odio. Terrible”, declaró Trump desde el Despacho Oval en una entrevista con The New York, publicada días antes del partido.

No obstante, el mandatario aclaró que su ausencia no se debía exclusivamente a los músicos. “Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Siempre me han tratado muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, afirmó, señalando que asistiría si el evento se realizara más cerca.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis