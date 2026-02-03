Expareja de Bad Bunny estuvo presente en los Grammy 2026 y celebró el histórico triunfo del cantante

Bad Bunny logró un hito histórico en su carrera y para la música en español al ganar el Grammy a álbum del año, la categoría más importante de estos premios.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtió en el primer álbum totalmente en español en coronarse en esta categoría, y desbancó algunos de los favoritos de la noche como Mayhem, de Lady Gaga, o Swag de Justin Bieber.

Si bien su discurso estuvo cargado de mensajes políticos y críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los fans no solo apoyaron su pronunciamiento, también lo hizo Gabriela Berlingeri, su expareja.

La empresaria de joyas que mantuvo una relación sentimental con el intérprete entre 2017 y 2022, estuvo en la zona VIP de los Grammy junto al equipo de trabajo de Bad Bunny. Además, celebró la victoria del ‘Conejo malo’ con un brindis y la foto la publicó en sus redes sociales.

Estos momentos han hecho que sus seguidores especulen sobre una posible reconciliación, sin embargo, él ha dejado en claro que con Berlingeri mantiene una gran amistad y es su “mejor amiga”.

“Gabriela y yo somos mejores amigos”

En julio de 2022, Bad Bunny hizo una transmisión en vivo por Instagram, donde interactuó con sus seguidores de la red social, quienes le hicieron todo tipo de preguntas, entre estas, varias relacionadas con su situación sentimental con Gabriela Berlingeri, de quien se daba por sentado que era su pareja oficial.

Sin embargo, Bunny sorprendió a sus seguidores al afirmar que son mejores amigos. “Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos best friends [mejores amigos], somos besties [mejores amigos]”.

“Si mañana ella tiene un novio, lo puede tener, porque somos mejores amigos. Igual yo, si yo tengo una novia, la puedo tener, porque somos mejores amigos”.

Finalmente, tuvo duras palabras para los programas de farándula y defendió su privacidad. “Ustedes no saben nada. Mi vida está muy bien organizada”, dijo.