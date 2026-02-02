“Es un ser humano brillante”: Lady Gaga y su emotiva reacción al discurso de Bad Bunny contra el ICE

Lady Gaga ganó el Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop por 'Mayhem' y a la Mejor Grabación Dance Pop por 'Abracadabra'. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Jill Connelly

Lady Gaga tras el discurso de Bad Bunny contra el ICE: “Estoy feliz por él”

Por su parte, Lady Gaga reaccionó al discurso de Bad Bunny contra el ICE dado durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026.

La cantante de pop, quien ganó el Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop por Mayhem y a la Mejor Grabación Dance Pop por Abracadabra, calificó a Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, de ser “un humano brillante y amable”.

“Estoy muy feliz por él y, ya sabes, lo que significa para la gente es increíblemente importante. Es un músico y un ser humano brillante. Es increíblemente amable y pensé que lo que dijo era muy importante en este momento y muy inspirador (sobre el ICE)”, declaró al medio Entertainment Tonight.

Asimismo, Gaga cuestionó al gobierno del Estados Unidos, Donald Trump, al ver las redadas, separación de familias, las condiciones en centros de detención y presuntos abusos a los derechos humanos, lo que ha dado lugar a movimientos que exigen su eliminación.

“Lo que está sucediendo en este país es increíblemente desgarrador y tenemos mucha suerte de tener líderes como él (Bad Bunny) que defienden lo que es verdadero y lo que es correcto”, sostuvo la intérprete de Bad Romance y Poker Face.

Lady Gaga protesta contra el ICE en su último concierto en Tokio

El último jueves, Lady Gaga decidió pronunciarse en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y alzar su voz por los resientes asesinatos de los residentes Alex Pretti y Renee Good, ocurridos en la ciudad de Minneapolis.

Segú informó Variety, la intérprete de Just Dance interrumpió su concierto realizado en el Tokyo Dome de Tokio (Japón) para recordar el dolor que siente por los recientes casos de brutalidad policiaca en su país.

"En un par de días voy a volver a casa, y me duele el corazón pensando en la gente, los niños, las familias de todo Estados Unidos, que están siendo perseguidos sin piedad por el ICE (...) Pienso en todo su dolor y en cómo se están destrozando vidas justo enfrente de nosotros", exclamó la cantante.

Del mismo modo, la ídolo pop recalcó que sus pensamientos están en Minneapolis "y en todos los que están allí, en casa, viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre lo que todos debemos hacer".

"Necesitamos volver a un lugar seguro, en paz y con responsabilidad. Las buenas personas no deberían tener que luchar tan duro y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto", señaló Gaga en un discurso de poco más de dos minutos.

Lady Gaga shares why she had such a tearful reaction to Bad Bunny’s historic Album of the Year win at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/wFeJTBSGRC — Entertainment Tonight (@etnow) February 2, 2026