Adiós a Brigitte Bardot: personalidades de la política y el cine rinden tributo a la legendaria actriz francesa

La actriz y activista francesa falleció a los 91 años. Artistas, líderes políticos e instituciones culturales de todo el mundo despiden a una figura irrepetible del cine.

La mañana del domingo, el mundo del cine perdió a una de sus figuras más emblemáticas. Brigitte Bardot, actriz, cantante e ícono cultural del siglo XX, falleció a los 91 años. La noticia, confirmada por su fundación, generó una inmediata ola de homenajes provenientes del cine, la política y organizaciones defensoras de los animales.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante de reconocimiento mundial, quien decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales”, señaló la institución en un comunicado que recogió AFP, sin precisar el lugar ni la fecha exacta del deceso.

Protagonista de clásicos como Y Dios creó a la mujer (1956) y El desprecio (1963), Bardot participó en cerca de medio centenar de películas y marcó una época con un estilo natural, libre y sensual que redefinió los cánones de belleza femenina.

El mundo despide a Brigitte Bardot

Las reacciones no tardaron en llegar a las redes sociales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, la despidió con un emotivo mensaje en X: “Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus penas, su generosa pasión por los animales… Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Lloramos a una leyenda del siglo”.

Desde la política francesa, Marine Le Pen también expresó su pesar y la describió como “increíblemente francesa: libre, indomable e íntegra”, además de destacar su compromiso con la causa animal.

Jordan Bardella, líder del partido Agrupación Nacional, señaló que Francia “pierde a una Marianne profundamente amada, cuya belleza asombró al mundo”, y resaltó su carácter, convicciones y valentía.

Los homenajes se extendieron a Italia. El viceprimer ministro Matteo Salvini la definió como “una estrella eterna y, sobre todo, una mujer libre y no conformista”. En la misma línea, el ministro de Cultura Alessandro Giuli subrayó que Bardot fue “una extraordinaria intérprete de las libertades fundamentales de Occidente”, cuya belleza y firmeza ideológica merecen respeto.

Desde el activismo, PETA, la mayor organización mundial de derechos de los animales, la recordó como “una feroz defensora de todas las especies”. “Desde rescatar palomas en Saint-Tropez hasta vender sus joyas para fundar un santuario, Brigitte fue un ángel para los animales”, destacó la organización.

La SPA Francia, una de las principales sociedades protectoras del país, también le rindió tributo, agradeciéndole décadas de lucha incansable en favor de quienes no tienen voz.

En el ámbito cultural, el actor francés Pierre Arditi la describió como “la mujer más bella del mundo” y elogió su valentía, mientras que la Academia Francesa recordó su impacto decisivo en el cine y su retiro temprano, antes incluso de la creación de los premios César.

¿Qué pasó con Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot falleció a los 91 años, según anunció su fundación el 28 de diciembre de 2025. Considerada por muchos como una de las mujeres más sensuales del siglo XX, a la altura de figuras como Marilyn Monroe, Bardot fue mucho más que un símbolo erótico: fue actriz, cantante, referente de la liberación femenina y una figura polémica por sus posturas firmes y, en ocasiones, controvertidas.

Desde su irrupción explosiva en Y Dios creó a la mujer, dirigida por Roger Vadim, hasta sus años finales alejados del cine, pero profundamente comprometidos con el activismo animalista, Bardot nunca dejó de provocar debate ni admiración. Su legado, entre luces y sombras, permanece como parte fundamental de la historia del cine y de la cultura.

