Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

‘La Odisea’: Christopher Nolan lanza el primer tráiler oficial con Matt Damon en una épica travesía de regreso a casa

Matt Damon interpreta a Odiseo en la nueva superproducción de Christopher Nolan inspirada en la obra de Homero.
Matt Damon interpreta a Odiseo en la nueva superproducción de Christopher Nolan inspirada en la obra de Homero. | Fuente: Universal Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Universal Pictures presentó el primer adelanto de La Odisea, la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan del clásico de Homero. La película llegará a los cines en julio de 2026.

Este lunes, los seguidores de Christopher Nolan finalmente pudieron ver el primer tráiler oficial de su próxima gran apuesta cinematográfica: La Odisea. La esperada adaptación del poema épico de Homero reúne a un elenco de primer nivel y ya se perfila como uno de los estrenos más ambiciosos y comentados de 2026.

La película sigue el viaje de Odiseo, el héroe griego interpretado por Matt Damon, en su largo y accidentado regreso a casa tras la Guerra de Troya. Entre las imágenes más impactantes del avance aparece el héroe junto a sus hombres dentro del famoso caballo de Troya, así como escenas de naufragios y combates que anticipan un viaje lleno de obstáculos.

La primera imagen del actor caracterizado se reveló en febrero, mientras que en julio se filtró un breve teaser que adelantaba la escala visual del proyecto y confirmaba la participación de figuras como Anne Hathaway, Tom Holland y Lupita Nyong’o. Ahora, el tráiler oficial ofrece el primer vistazo completo a la visión épica de Nolan.

Mira el tráiler oficial de La Odisea a continuación...

¿Qué vemos en el tráiler de La Odisea?

El tráiler, de aproximadamente un minuto y medio, inicia en un campo de batalla cubierto de restos de soldados. Luego, vemos a un ejército preparándose para zarpar, mientras Odiseo (Damon) se arrodilla ante Agamenón (Benny Safdie). “Tras años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y su hogar. Ni siquiera yo”, se escucha decir al protagonista.

Las imágenes alternan entre el viaje de Odiseo y la incertidumbre que viven Penélope (Anne Hathaway) y Telémaco (Tom Holland) ante su ausencia. El avance deja claro que el regreso no será sencillo: la tripulación se enfrenta a amenazas colosales, desde un cíclope hasta lo que parece ser un ejército de soldados caídos que emerge de la tierra.

Anne Hathaway da vida a Penélope, esposa de Odiseo.

Anne Hathaway da vida a Penélope, esposa de Odiseo.Fuente: Universal Pictures

¿De qué trata La Odisea?

La película de Christopher Nolan se basa en el célebre poema homérico sobre el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya. En su travesía, provoca la furia del dios Poseidón, quien lo castiga con una persecución implacable. La historia está poblada de figuras míticas como Telémaco, Penélope, el cíclope Polifemo, la hechicera Circe y las diosas Atenea y Calipso.

Tom Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope.

Tom Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope.Fuente: Universal Pictures

¿Quiénes actúan en La Odisea?

El elenco principal está conformado por:

  • Matt Damon como Odiseo
  • Anne Hathaway como Penélope
  • Tom Holland como Telémaco
  • Zendaya como Atenea
  • Lupita Nyong’o como Clitemnestra
  • Robert Pattinson como Antínoo
  • Charlize Theron como Circe
  • Jon Bernthal como Menelao
  • Benny Safdie como Agamenón
  • Mia Goth como Melanto
  • Himesh Patel como Euríloco
  • Will Yun Lee como otro de los compañeros de Odiseo
  • Jimmy Gonzales como Cefeo

También participan Elliot Page, John Leguizamo, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse García, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Corey Hawkins, Nick E. Tarabay, Maurice Compte, Michael Vlamis, Iddo Goldberg, Josh Stewart, Ryan Hurst, Anthony Molinari, Jovan Adepo, Logan Marshall-Green y James Remar.

La película llegará a los cines en julio de 2026, con un reparto repleto de grandes estrellas de Hollywood.

La película llegará a los cines en julio de 2026, con un reparto repleto de grandes estrellas de Hollywood.Fuente: Universal Pictures

¿Cuándo se estrena La Odisea?

La Odisea llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el viernes 17 de julio de 2026. En Latinoamérica, incluido Perú, el estreno está programado para un día antes: el jueves 16 de julio de 2026.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Letras en el tiempo

El mar y la literatura

‘El mar y la literatura’. Especial de Patricia del Río dedicado al vasto territorio de vida marina que abarca la mayor parte de nuestro planeta. El mar, los océanos y el misterio que envuelve sus profundidades han inspirado a hombres y mujeres de todas las épocas a recrear historias de diversa índole y estilos literarios. ‘La Odisea’, del gran poeta griego Homero, es quizás uno de los más grandes poemas épicos que se haya escrito en este género y que destaca el retorno de Ulises a su tierra Ítaca, pero que en su camino debe afrontar una serie de aventuras y peligros que Poseidón, dios de los mares, le impone. Clásicos como ‘Robinson Crusoe’, de Daniel Defoe; la historia del profeta Jonás que es tragado por una ballena, como lo menciona la Biblia; las novelas de aventuras de Julio Verne, que avivaron la imaginación de chicos y grandes de todos los tiempos, hasta Moby Dick de Herman Melville; por citar algunos. En la literatura nacional, tenemos a escritores como Carlos Calderón Fajardo (‘Playas); Francisco Izquierdo Ríos y José María Arguedas que escribieron maravillosos mitos, leyendas y cuentos sobre el mar; Abraham Valdelomar y los cuentos de su natal Pisco y caleta de San Andrés; Julio Ramón Ribeyro (‘Surf’); Jerónimo Pimentel (‘La ciudad más triste’); Ezio Neyra (‘Tsunami’); son algunos de los referentes de la literatura y el mar. En la entrevista de la semana, conversamos con Luis Eduardo García, ganador del Premio de Novela Breve 2022, del BCR, por ‘El lugar de la memoria’, historia dramática sobre la relación padre–hija y el temor al olvido. El periodista Diego Pajares Herrada recomienda las películas ‘Mi primer beso’, con Macauley Culkin; y ‘Sé lo que hicieron el verano pasado’, de Jim Gillespie; mientras que el crítico literario y gerente de la librería Escena libre, Julio Zavala, menciona dos libros imprescindibles para esta semana: ‘A partir de Trilce. Cómo se escribe a Vallejo 100 años después’ (poesía), por varios autores; y ‘Habitar una piedra’, de Sandra Suazo (poesía). Las canciones inspiradas para este especial son: ‘Sea of Love’, de Lily y Madeleine; ‘Tenerife sea’, de Ed Shiran¸ ‘La tempestad’, Op 31 Nro. 2 de Beethoven; ‘Chuva no mar’, de Marisa Monte; ‘Ese arar en el mar’, de Chabuca Granda; ‘Mares igual que tú’, de Amaral; ‘Oceans’, de Coldplay; y ‘Canción bonita’, de Carlos Vives y Ricky Martin. ||| Conducción y producción: Patricia del Río ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 01 – Cuarta temporada 2023.
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
La Odisea Christopher Nolan Películas y series

RPP TV

En Vivo

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA