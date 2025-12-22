‘La Odisea’: Christopher Nolan lanza el primer tráiler oficial con Matt Damon en una épica travesía de regreso a casa

Universal Pictures presentó el primer adelanto de La Odisea, la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan del clásico de Homero. La película llegará a los cines en julio de 2026.

Este lunes, los seguidores de Christopher Nolan finalmente pudieron ver el primer tráiler oficial de su próxima gran apuesta cinematográfica: La Odisea. La esperada adaptación del poema épico de Homero reúne a un elenco de primer nivel y ya se perfila como uno de los estrenos más ambiciosos y comentados de 2026.

La película sigue el viaje de Odiseo, el héroe griego interpretado por Matt Damon, en su largo y accidentado regreso a casa tras la Guerra de Troya. Entre las imágenes más impactantes del avance aparece el héroe junto a sus hombres dentro del famoso caballo de Troya, así como escenas de naufragios y combates que anticipan un viaje lleno de obstáculos.

La primera imagen del actor caracterizado se reveló en febrero, mientras que en julio se filtró un breve teaser que adelantaba la escala visual del proyecto y confirmaba la participación de figuras como Anne Hathaway, Tom Holland y Lupita Nyong’o. Ahora, el tráiler oficial ofrece el primer vistazo completo a la visión épica de Nolan.

¿Qué vemos en el tráiler de La Odisea?

El tráiler, de aproximadamente un minuto y medio, inicia en un campo de batalla cubierto de restos de soldados. Luego, vemos a un ejército preparándose para zarpar, mientras Odiseo (Damon) se arrodilla ante Agamenón (Benny Safdie). “Tras años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y su hogar. Ni siquiera yo”, se escucha decir al protagonista.

Las imágenes alternan entre el viaje de Odiseo y la incertidumbre que viven Penélope (Anne Hathaway) y Telémaco (Tom Holland) ante su ausencia. El avance deja claro que el regreso no será sencillo: la tripulación se enfrenta a amenazas colosales, desde un cíclope hasta lo que parece ser un ejército de soldados caídos que emerge de la tierra.

Anne Hathaway da vida a Penélope, esposa de Odiseo.Fuente: Universal Pictures

¿De qué trata La Odisea?

La película de Christopher Nolan se basa en el célebre poema homérico sobre el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya. En su travesía, provoca la furia del dios Poseidón, quien lo castiga con una persecución implacable. La historia está poblada de figuras míticas como Telémaco, Penélope, el cíclope Polifemo, la hechicera Circe y las diosas Atenea y Calipso.

Tom Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope.Fuente: Universal Pictures

¿Quiénes actúan en La Odisea?

El elenco principal está conformado por:

Matt Damon como Odiseo

como Odiseo Anne Hathaway como Penélope

como Penélope Tom Holland como Telémaco

como Telémaco Zendaya como Atenea

como Atenea Lupita Nyong’o como Clitemnestra

como Clitemnestra Robert Pattinson como Antínoo

como Antínoo Charlize Theron como Circe

como Circe Jon Bernthal como Menelao

como Menelao Benny Safdie como Agamenón

como Agamenón Mia Goth como Melanto

como Melanto Himesh Patel como Euríloco

como Euríloco Will Yun Lee como otro de los compañeros de Odiseo

como otro de los compañeros de Odiseo Jimmy Gonzales como Cefeo

También participan Elliot Page, John Leguizamo, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse García, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Corey Hawkins, Nick E. Tarabay, Maurice Compte, Michael Vlamis, Iddo Goldberg, Josh Stewart, Ryan Hurst, Anthony Molinari, Jovan Adepo, Logan Marshall-Green y James Remar.

La película llegará a los cines en julio de 2026, con un reparto repleto de grandes estrellas de Hollywood.Fuente: Universal Pictures

¿Cuándo se estrena La Odisea?

La Odisea llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el viernes 17 de julio de 2026. En Latinoamérica, incluido Perú, el estreno está programado para un día antes: el jueves 16 de julio de 2026.

