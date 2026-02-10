Britney Spears vende su catálogo musical tras un acuerdo millonario, reportan medios estadounidenses

Britney Spears vendió su catálogo de canciones y una cantidad no especificada de otros derechos a la compañía Primary Wave, confirmaron fuentes a Variety. Sin embargo, tanto los representantes de la cantante como los de la empresa evitaron hacer comentarios al respecto.

Aunque los términos exactos del acuerdo no han sido revelados, TMZ estimó que la transacción se habría cerrado por una cifra de nueve dígitos.

¿Qué derechos habría incluido el acuerdo de compra del catálogo de Britney Spears?



De acuerdo con los reportes, el acuerdo contempla la venta de la participación de propiedad de Britney Spears sobre su catálogo musical; esto indica que están incluidos los derechos editoriales y las regalías que la artista percibía como intérprete.

Spears también figura como compositora en alrededor de 40 canciones de su repertorio. Entre las más destacadas se encuentran la balada Everytime, además de éxitos como Me Against the Music, Work Bitch! y S&M.

Por otro lado, se informa que es poco probable que los derechos de nombre e imagen de la cantante hayan sido parte del acuerdo.

Posibles formas de explotación del catálogo de Britney Spears

La venta del catálogo de Britney Spears abre diversas posibilidades de explotación comercial. Entre ellas se encuentra la futura película biográfica basada en las memorias de la artista, The Woman in Me, cuyos derechos fueron adquiridos por Universal Pictures en 2024.

Además, su música ya ha sido utilizada en producciones teatrales, como el musical tipo jukebox Once Upon a One More Time, que se estrenó en Broadway en 2023 y está basado en los mayores éxitos de la cantante.

Britney no lanza un álbum desde Glory (2016) y no se presenta en conciertos desde octubre de 2018, cuando ofreció el último show de su gira Piece of Me durante el Gran Premio de Fórmula Uno en Austin, Texas.

La artista tenía previsto regresar a Las Vegas en 2019 con la residencia Domination, luego del éxito de Britney Spears: Piece of Me, que concluyó en 2017. Sin embargo, el proyecto fue pospuesto y posteriormente cancelado.

La vida de Britney Spear tras el fin de la tutela

Britney Spears fue liberada de la tutela legal que la controló durante 13 años en 2021. Desde entonces, ha mantenido un perfil público más bajo, aunque continúa activa en redes sociales, donde comparte mensajes personales y videos bailando en su hogar.

Hace poco más de un mes, la cantante publicó un mensaje en el que descartó la posibilidad de volver a presentarse en Estados Unidos, citando "razones extremadamente sensibles", aunque dejó abierta la opción de actuar en otros países como el Reino Unido y Australia.

En la misma publicación, compartió una fotografía antigua junto a un piano Yamaha blanco y señaló que planea enviárselo a su hijo, además de explicar que bailar en redes sociales forma parte de un proceso personal de sanación.