Britney Spears: "Tengo suerte de estar viva por la forma en que mi familia me trató"

Reaviva la polémica. Britney Spears publicó un mensaje en sus redes sociales en el que vuelve a criticar su relación familiar y cómo esta habría afectado su vida.

La cantante aseguró que "tiene suerte de estar viva" por la manera en que, según afirma, su familia la trató en el pasado, incluso señaló que ahora tiene miedo estar en ese entorno.

Spears, que tiene más de 42 millones de seguidores en Instagram, cerró su cuenta de forma temporal en noviembre del año pasado tras una discusión con su exesposo Kevin Federline, padre de sus dos hijos; sin embargo, poco después volvió a activar su perfil.

“Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató (…) y ahora les tengo miedo. Es extraño cómo Dios trabaja de maneras misteriosas (…) Para ser totalmente honesta con ustedes, no importa lo que diga, nunca se responsabilizarán de lo que hicieron", expresó.

Por último, Spears señaló que las personas necesitan sentirse conectadas y no aisladas, pues agregó que quienes creen que "aislar y hacer sentir excluido a alguien es ayudar” están equivocados. "Podemos perdonar como personas, pero nunca olviden", añadió.



El fin de su tutela y las polémicas que mantienen a Britney Spears bajo los reflectores

En 2021, Britney Spears puso fin a la tutela legal que mantuvo a su padre a cargo de sus finanzas y temas de su vida personal durante casi 14 años. Desde entonces, está bajo constante presión mediática por algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde suele compartir videos bailando.

Una de las polémicas recientes se dio con su ex Kevin Federline, quien publicó el libro de memorias You Thought You Knew, en el que afirmó estar preocupado por la cantante al señalar que ella "finge que todo va bien”.

Hace poco, Spears comentó que desde hace un tiempo ya no publica bailes en sus redes sociales porque se rompió un dedo del pie, y no a raíz a de las críticas del público.