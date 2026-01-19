Estrella de 'Matilda' denuncia el uso de fotos generadas con IA "en imágenes de abuso sexual infantil"

Mara Wilson denunció el uso de sus fotos interpretando a la niña superdotada Matilda Wormwood en la clásica película Matilda (1996), en “imágenes de abuso sexual infantil” modificadas con tecnología, cuando era una joven estrella en Hollywood, por lo que advirtió sobre los peligros que afrontan actores infantiles con el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Por medio de una columna, publicada el último sábado 17 de enero en el diario The Guardian, la actriz y escritora estadounidense de 38 años contó que, a pesar de sentirse segura —y protegida—en los rodajes y escenas de grabación, fue “explotada sexualmente por desconocidos”.

“Toda la crueldad y explotación que sufrí como actriz infantil fue a manos del público (…) Incluso antes de empezar la preparatoria, mi imagen había sido utilizada para material de abuso sexual infantil (MASI)”, comenzó diciendo Wilson.

En efecto, Mara señaló que desde los 10 a los 25 años solo se dedicó a actuar en “películas para toda la familia”. No obstante, al ser una figura pública también “era accesible” para los depredadores sexuales.

“Había aparecido en sitios web fetichistas y me habían convertido en pornografía con Photoshop. Hombres adultos me enviaban cartas inquietantes (…) Eso es lo que buscan los depredadores sexuales infantiles: acceso. Y nada me hacía más accesible que internet", aseveró.