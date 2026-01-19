Últimas Noticias
Estrella de 'Matilda' denuncia el uso de fotos generadas con IA "en imágenes de abuso sexual infantil"

Mara Wilson reveló que su imagen fue usada en páginas para adultos y
Mara Wilson reveló que su imagen fue usada en páginas para adultos y "sitios web fetichistas". | Fuente: Instagram (marawilson)/TriStar Pictures
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"La IA está haciendo que otros pasen por mi pesadilla", expresó la actriz Mara Wilson mostrando su preocupación por las estrellas de Disney y el elenco de Stranger Things.

Mara Wilson denunció el uso de sus fotos interpretando a la niña superdotada Matilda Wormwood en la clásica película Matilda (1996), en “imágenes de abuso sexual infantil” modificadas con tecnología, cuando era una joven estrella en Hollywood, por lo que advirtió sobre los peligros que afrontan actores infantiles con el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Por medio de una columna, publicada el último sábado 17 de enero en el diario The Guardian, la actriz y escritora estadounidense de 38 años contó que, a pesar de sentirse segura —y protegida—en los rodajes y escenas de grabación, fue “explotada sexualmente por desconocidos”.

“Toda la crueldad y explotación que sufrí como actriz infantil fue a manos del público (…) Incluso antes de empezar la preparatoria, mi imagen había sido utilizada para material de abuso sexual infantil (MASI)”, comenzó diciendo Wilson.

En efecto, Mara señaló que desde los 10 a los 25 años solo se dedicó a actuar en “películas para toda la familia”. No obstante, al ser una figura pública también “era accesible” para los depredadores sexuales.

“Había aparecido en sitios web fetichistas y me habían convertido en pornografía con Photoshop. Hombres adultos me enviaban cartas inquietantes (…) Eso es lo que buscan los depredadores sexuales infantiles: acceso. Y nada me hacía más accesible que internet", aseveró.

Mara Wilson interpretó a la niña superdotada Matilda Wormwood en la película 'Matilda'.
Mara Wilson interpretó a la niña superdotada Matilda Wormwood en la película 'Matilda'. | Fuente: TriStar Pictures

Mara Wilson mostró su preocupación por los actores de Disney y Stranger Things

Mara Wilson recalcó que no le importaba si las imágenes usadas por los depredadores eran, o no, de ella, o que estas fotos estén en páginas ilegales de Internet, sino que hagan lo mismo con otros niños.

En ese sentido, la también dramaturga y actriz de doblaje expresó su preocupación por los niños y adolescentes de Disney o las jóvenes estrellas de la serie Stranger Things.

"De adulta, me preocupaban los otros niños que habían seguido mis pasos. ¿Les pasaba algo similar a las estrellas de Disney, al elenco de Stranger Things, a los preadolescentes que bailaban en TikTok y sonreían en los canales de YouTube de vloggers familiares? No estaba segura de querer saber la respuesta", señaló.

Del mismo modo, recordó que, hace unos años, ya sintió temor con historias de 'deepfakes' sintiendo que la tecnología en Internet "se estaba volviendo exponencialmente más realista".

"Entonces sucedió, o al menos, el mundo se dio cuenta de que había sucedido. La IA generativa ya se ha utilizado muchas veces para crear imágenes sexualizadas de mujeres adultas sin su consentimiento. Les pasó a mis amigas. Pero recientemente, se informó que la herramienta de IA Grok de X se había utilizado, bastante abiertamente, para generar imágenes desnudas de un actor menor de edad", explicó.

Mara Wilson mostró su preocupación por los actores jóvenes de Disney y Stranger Things.
Mara Wilson mostró su preocupación por los actores jóvenes de Disney y Stranger Things. | Fuente: Instagram (marawilson)

Mara Wilson exhorta a reflexionar sobre el uso de la IA

En esa línea, Mara Wilson exhortó a las personas a reflexionar sobre el uso de la IA por la facilidad que muchas empresas darían a depredadores sexuales poniendo en peligro a muchos niños de Hollywood.

“Ahora es infinitamente más fácil que cualquier niño, cuyo rostro se haya publicado en internet, sea explotado sexualmente. Millones de niños podrían verse obligados a vivir mi misma pesadilla”, exclamó.

Por consecuencia, la actriz invitó a “analizar cómo funciona la IA” y como otras empresas como Google y OpenAI han adoptado “medidas de seguridad para evitar la creación de material de abuso sexual infantil”.

“Debemos ser quienes exijamos responsabilidades a las empresas que permiten la creación de material de abuso sexual infantil. Debemos exigir legislación y salvaguardas tecnológicas. También debemos examinar nuestras propias acciones: nadie quiere pensar que, si comparte fotos de tu hijo, esas imágenes podrían acabar en material de abuso sexual infantil. Pero es un riesgo, del que los padres deben proteger a sus hijos pequeños y advertir a los mayores”, sostuvo.

