Vanessa Hudgens comparte fotos con Zac Efron por los 20 años de ‘High School Musical’: “Siempre estaremos juntos en esto”

La primera película de High School Musical, dirigida por Kenny Ortega, cumplió 20 años. El fenómeno juvenil fue una de las cintas más exitosas de Disney Channel y catapultó a la fama a los protagonistas, una de ellas fue Vanessa Hudgens que le dio vida a Gabriella Montez.

A través de sus redes sociales, la actriz siempre recuerda su paso por East High School y para celebrar dos décadas de HSM, compartió fotos inéditas de lo que fue el rodaje en 2006:

“No puedo creer que HSM cumpla 20 años. Gracias a todos los que han estado allí desde el día 1”, escribió en la descripción del carrusel de fotos. Después hizo una referencia a la canción We're All in This Together: “Siempre estaremos juntos en esto”.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue que no solo solo publicó imágenes con Ashley Tisdale, Corbin Bleu y Lucas Grabeel; también con Zac Efron. Como se recuerda, ambos fueron pareja dentro de la película y fuera de ella, pero todo terminó en medio de las grabaciones de High School Musical 3 (2008).

A partir de ese momento, cada uno rehizo su vida. Actualmente, Vanessa Hudgens está casada con el beisbolista Cole Tucker y tienen dos hijos. Por su parte, Efron está enfocado en su carrera profesional.

Vanessa Hudgens visitó el colegio donde se grabó ‘High School Musical’

En junio de 2022, la actriz visitó el East High School, colegio que sirvió como locación para las tres películas de High School Musical, de Disney Channel.

En el video luce un top negro, un short fucsia y zapatillas blancas. Además, aparece caminando en el frontis del lugar mientras sonaba la canción Breaking Free, tema que interpretó en 2006 con Zac Efron.

En la descripción del clip, Vanessa Hudgens escribió una parte del guion donde Troy Bolton le enseña su ‘lugar secreto’ a Gabriella Montez en la primera película de High School Musical:

“¿Recuerdas en el jardín de infantes cómo conociste a un niño y no sabías nada sobre él, luego, 10 segundos después, jugabas como si fueran mejores amigos porque no tenías que ser nada más que tú mismo?”, se lee.

Como se recuerda, la actriz participó en las tres películas de High School Musical (2006, 2007 y 2008), la última entrega fue la primera de la franquicia en estrenarse en cines.