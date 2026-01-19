“Han intentado sin cesar arruinar mi relación”: Brooklyn Beckham rompe el silencio y acusa a sus padres Victoria y David Beckham

El hijo mayor del matrimonio Beckham publicó un extenso comunicado en redes en el que explica los motivos de su distanciamiento familiar y defiende su matrimonio con Nicola Peltz.

Después de meses de especulaciones sobre el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, Victoria y David Beckham, el modelo decidió finalmente contar su versión. Lo hizo este lunes a través de seis historias publicadas en Instagram, en un mensaje directo y sin filtros que sorprendió tanto por su extensión como por la gravedad de las acusaciones.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, comienza el testimonio de Brooklyn. “Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”.

Según su relato, el conflicto se originó con su relación con la actriz estadounidense Nicola Peltz y se intensificó durante los preparativos de su boda en 2022. "No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió.

El explosivo mensaje de Brooklyn Beckham

En otro fragmento, Brooklyn acusa a sus padres de manipular constantemente el relato público sobre su familia. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”, afirmó.

“Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, continuó. Entre los hechos más graves que denuncia, menciona que Victoria Beckham habría cancelado en el último momento la confección del vestido de novia de Nicola, obligándola a buscar otra opción con urgencia.

Brooklyn también asegura que semanas antes de la boda fue presionado e incluso “sobornado” para renunciar a los derechos de su nombre. “Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda. Mi negativa afectó el día de pago, y desde entonces nunca me han tratado igual”, escribió.

La gota que derramó el vaso

Uno de los momentos más dolorosos, relata Brooklyn, ocurrió la noche previa a la boda. “Miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era de sangre’ ni ‘de la familia’”, aseguró. Desde entonces, afirma haber recibido ataques constantes, tanto en privado como a través de la prensa, e incluso señala que sus hermanos fueron incentivados a atacarlo en redes sociales antes de bloquearlo.

También recordó un episodio que considera profundamente humillante: “Mi madre secuestró mi primer baile con mi esposa”. Según su relato, frente a 500 invitados, Marc Anthony lo llamó al escenario para lo que debía ser su baile con Nicola, pero Victoria Beckham apareció y bailó "muy inapropiadamente" con él. “Nunca me he sentido tan incómodo o humillado en toda mi vida”, escribió.

¿Por qué Brooklyn Beckham rompió relación con sus padres?

Brooklyn sostiene que, para su familia, la imagen pública y la marca Beckham están por encima de los vínculos personales. “El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que posas para una foto, incluso si eso implica renunciar a compromisos profesionales”, afirmó.

Asimismo, aseguró que su esposa ha sido blanco de faltas de respeto reiteradas. “Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas con la clara intención de incomodarnos a ambos”, indicó.

El conflicto, según Brooklyn, se profundizó durante el cumpleaños número 50 de su padre. "Viajamos a Londres y nos rechazaron durante una semana. Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta con cien invitados y cámaras por todas partes. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera. Fue una bofetada”, relató. Añadió que, más adelante, cuando su familia viajó a Los Ángeles, también se negaron a verlo.

En el cierre de su mensaje, Brooklyn defendió con firmeza a su esposa. “La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida”, afirmó. Reveló, además, que tras alejarse de su familia su ansiedad desapareció. “Por primera vez en mi vida, he encontrado paz”.

“Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, concluyó.

