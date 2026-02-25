Madre de 21 años da a luz en plena vía pública en Santiago de Surco

Cuando la brigada del municipio llegó al lugar, el recién nacido ya se encontraba fuera del vientre materno. | Fuente: Municipalidad de Surco

Una joven madre dio a luz en plena vía pública en Santiago de Surco. La mujer fue atendida por la brigada de rescate de la Municipalidad del distrito.

De acuerdo con el municipio, la mujer fue encontrada en plena labor de parto en la primera cuadra de la avenida 3 de Octubre. Tras ello, la unidad de rescate se trasladó al lugar donde la joven madre de 21 años fue hallada recostada sobre la vereda.

Cuando la brigada del municipio llegó al lugar, el recién nacido ya se encontraba fuera del vientre materno, pero aún faltaba cortar el cordón umbilical. Por lo que, el personal de salud auxilió a la madre y al bebé, según informó Pedro Linares, vocero de la Municipalidad de Santiago de Surco.

“Encontraron a la joven en la vía pública, en la vereda con el bebé que ya había nacido. [Se procedió] a estabilizar a ambos y el trabajo consistió principalmente en hacer un clampeo del cordón umbilical y apoyar en la expulsión de la placenta”, relató Linares.

Madre y bebé fuera de peligro

La madre y el bebé se encontraban en buen estado de salud y, tras ser auxiliados, fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores (SJM), para su evaluación y atención especializada.