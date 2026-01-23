Romeo Beckham desfila en el Paris Fashion Week en medio del conflicto entre Brooklyn y David y Victoria Beckham

Mientras el conflicto entre Brooklyn Beckham y sus padres acapara titulares, Romeo Beckham desfiló en el Paris Fashion Week como parte del show de Willy Chavarría.

Mientras el desfile del diseñador Willy Chavarría aportaba altas dosis de drama a la pasarela del Paris Fashion Week, Romeo Beckham —uno de sus modelos— tomaba distancia de otro foco de tensión: el conflicto familiar que involucra a su hermano mayor, Brooklyn, y a sus padres, David y Victoria Beckham.

Romeo fue visto llegar a París el jueves junto a su pareja, la modelo Kim Turnbull, según registraron cámaras de Splash. Horas más tarde, apareció en la pasarela de Chavarría, la misma en la que también desfiló la peruana Juana Burga y que estuvo musicalizada por artistas como Santos Bravos —con el peruano Alejandro Aramburú—, Mon Laferte y Feid, entre otros.

Romeo, de 23 años, mantuvo un perfil bajo durante su llegada a París. Fue visto con un conjunto gris, gorra de béisbol verde y bolso negro, con la capucha puesta. Kim Turnbull, de 24 años, acompañó el look con una sudadera gris con capucha, chaqueta negra, jeans y gafas de sol.

¿Romeo Beckham escapa de la polémica?

El desfile coincidió con un momento delicado para la familia Beckham. Días antes, Brooklyn Beckham había publicado un extenso comunicado en sus redes sociales en el que reveló que él y su esposa, Nicola Peltz, mantienen una relación tensa con David y Victoria Beckham. “Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, escribió.

En la pasarela, Romeo Beckham presentó una propuesta que desafía las proporciones clásicas. Lució una chaqueta de cuero oversize con cuello de piel sintética, combinada con denim baggy de lavado ácido. El contraste entre una camisa formal y una corbata slim aportó un aire de sofisticación rebelde, completado por gafas de sol rectangulares y su característico cabello rapado en rubio platino.

Desfiló junto a otras figuras destacadas, como la actriz italiana Julia Fox, la directora francesa Farida Khelfa y el cantante mexicano El Malilla. Entre el público se dejaron ver artistas como Usher, Sebastián Yatra, Eduin Cazares (Grupo Firme) y el músico Thundercat.

¿Qué pasó entre Brooklyn y sus padres?

Tras meses de especulaciones sobre su distanciamiento familiar, Brooklyn Beckham decidió dar su versión de los hechos el lunes 19 de enero, a través de seis historias publicadas en Instagram. En un mensaje directo, aseguró que el conflicto se originó por su relación con Nicola Peltz y se intensificó durante los preparativos de su boda en 2022.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió. También afirmó que semanas antes del matrimonio fue presionado para renunciar a los derechos de su nombre. “Se empeñaron en que firmara antes de la boda. Mi negativa afectó el día de pago, y desde entonces nunca me han tratado igual”, sostuvo.

Brooklyn concluyó señalando que, a su juicio, la imagen pública y la marca Beckham pesan más que los vínculos personales. “El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que posas para una foto, incluso si eso implica renunciar a compromisos profesionales”, afirmó.

