‘Enredados’: conoce a los actores que interpretarán a Rapunzel y Flynn Rider en la versión live-action

Después de una larga búsqueda, Disney encontró a los protagonistas de la famosa película animada lanzada en 2010. Conoce de quiénes se trata.

¡Es oficial! Disney reveló quiénes serán los encargados del live-action de Enredados. A través de sus redes sociales, confirmaron que Teagan Croft y Milo Manheim protagonizarán la próxima adaptación de acción real y le darán vida a Rapunzel y Flynn Rider, respectivamente.

¿Quiénes son? Por un lado, Croft es conocida por ser White Raven en la serie Titans, del universo DC; mientras que Manheim es un reconocido actor que ha formado parte de Zombies (2018).

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el live-action de Enredados estará a cargo del director Michael Gracey, responsable detrás de El Gran Showman y Better Man. Asimismo, el medio informó que también habrá elementos musicales para ser fiel a la película animada del 2010.

Como se recuerda, la cinta de Disney en acción real se anunció en diciembre de 2024, pero decidieron posponerlo para abril de 2025. Sin embargo, para octubre del año pasado, confirmaron que se reanudó el desarrollo inicial del proyecto.

Teagan Croft and Milo Manheim are Rapunzel and Flynn Rider in the live-action reimagining of Disney's Tangled. Coming only to theaters. pic.twitter.com/YKaK1BM5Sd — Disney (@Disney) January 7, 2026

¿Quién es Teagan Croft?

La actriz ganó atención por primera vez cuando fue protagonista en una adaptación teatral de Matar a un ruiseñor cuando tenía 9 años y luego protagonizó El niño de Osiris (2009).

Sin embargo, cuando interpretó a Rachel Roth, también conocida como White Raven, en la serie de superhéroes de DC Universe Titans de 2018 a 2023, Croft logró gran notoriedad. Desde entonces, ha aparecido en la película True Spirit y estará en Alphas y Override.

¿Quién es Milo Manheim?

Manheim es conocido por su papel de Zed en la exitosa franquicia televisiva de Disney, Zombies, que ha incluido cuatro películas desde 2018. Hijo de la actriz Camryn Manheim comenzó a actuar a los 6 años y protagonizó varios musicales de niño. En 2017, Manheim ganó un premio del Festival de Teatro Musical de Nueva York por su papel en Generation Me.

En 2023, protagonizó Journey to Bethlehem, una película musical navideña y también apareció en la serie School Spirits de Paramount+. No obstante, volvió al teatro musical en febrero del año pasado con su protagónico en Little Shop of Horrors y posteriormente apareció junto a otros músicos en la producción del Hollywood Bowl de Jesucristo Superstar en agosto del mismo año.