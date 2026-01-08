'Jackass' regresa a los cines con una nueva película: "Empezamos el año con todo"

Una nueva película de Jackass se estrenará en cines bajo el respaldo de Paramount Pictures. El anuncio fue realizado por Johnny Knoxville a través de una publicación en Instagram. El mensaje también fue compartido en la cuenta oficial de la franquicia y Gorilla Flicks, la productora fundada por Jeff Tremaine, director del filme.

"Bueno, caray y diablos, empezamos el año con todo. Queríamos avisarles que Jackass está de regreso... Habrá más noticias, pero queríamos que lo supieran primero por nosotros", escribió Knoxville.

No se ha confirmado oficialmente si la película llevará el título de Jackass 5, pues los detalles sobre la trama permanecen en reserva.

¿Quiénes serán parte del elenco de la nueva película de Jackass?

Por ahora, la participación de Johnny Knoxville es la única confirmada. En cambio, el resto del elenco de esta nueva película aún no ha sido anunciado oficialmente.

La nueva producción llega cuatro años después de Jackass Forever, estrenada en 2022. En esa película, el público vio nuevamente a los integrantes originales enfrentarse a desafíos extremos, como cuando Johnny Knoxville fue embestido por un toro, Danger Ehren fue cubierto de miel y expuesto a un oso negro, y Steve-O participó en una escena en la que fue cubierto con abejas.

En la cuarta también se incluyó a nuevos integrantes al grupo, entre ellos Zach Holmes, Sean 'Poopies' McInerney, Jasper Dolphin, Eric Manaka y Rachel Wolfson.

Según Variety, todo indica que Bam Margera, uno de los miembros originales de la franquicia, no formará parte del proyecto. Él fue apartado de la entrega anterior por no cumplir con las condiciones de su contrato relacionadas con el consumo de sustancias.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Jackass?

La franquicia comenzó como un programa de televisión en MTV a inicios de los años 2000 y, con el tiempo, se convirtió en una saga cinematográfica que ha acompañado a varias generaciones.

De acuerdo con Johnny Knoxville, el estreno de la nueva pelíucula de Jackass está programado para el 26 de junio.