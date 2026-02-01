En short y medias: así fue la presentación de Justin Bieber en los Grammy 2026 [FOTOS]

Justin Bieber se presentó en los Grammy 2026 sin camiseta y usando únicamente pantalones cortos deportivos y medias, en lo que fue su primera actuación en la gala desde 2022. El cantante interpretó una versión minimalista de su tema Yukon, apostando por una puesta en escena sencilla.

Durante la presentación, Bieber grabó en vivo una guitarra eléctrica y una base de batería, al estilo de Ed Sheeran, y luego cantó sobre esa mezcla. Durante su presentación, las cámaras enfocaron en varias ocasiones a su esposa, Hailey Bieber, quien se encontraba entre el público mientras el artista interpretaba la canción inspirada en ella.

Justin Bieber vuelve a escena tras cancelar su gira en 2022



El regreso de Justin Bieber al escenario de los Grammy se dio tras un periodo con pocas apariciones públicas. En 2025 participó como invitado en un concierto de SZA en Los Ángeles y realizó algunas presentaciones en eventos privados, manteniéndose con perfil bajo desde que canceló su gira en 2022.

Su actuación en la ceremonia fue considerada un adelanto de su participación como artista principal en el festival Coachella, programados para abril.

En el ámbito musical, Bieber lanzó el año pasado dos álbumes titulados Swag. El primero fue publicado de manera sorpresiva en julio y el segundo en septiembre. Ambos trabajos presentaron un sonido más sobrio y dieron origen a los sencillos Daisies y First Place.

Justin Bieber con cuatro nominaciones en los Grammy 2026

En esta edición de los Grammy, Justin Bieber obtuvo cuatro nominaciones. Swag fue incluido en las categorías de álbum del año y mejor álbum vocal pop, mientras que Daisies compitió como mejor interpretación pop solista y Yukon fue nominado a mejor interpretación de R&B. En total, Bieber suma 23 nominaciones a lo largo de su carrera y dos premios Grammy, obtenidos en 2016 y 2021.

La ceremonia también contó con presentaciones de Lady Gaga, Bruno Mars, Reba McEntire, Rosé y Tyler, the Creator, entre otros.

